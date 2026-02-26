Real Madrid ile Benfica, UEFA Şampiyonlar Ligi rövanş karşılaşmasında kozlarını paylaştı.
Arda Güler'in hatırası: Real Madrid, Benfica'yı yenerek son 16'ya kaldı
Şampiyonlar Ligi son 16 turu play-off rövanş maçında Real Madrid, Benfica'yı eledi. Arda Güler için de değerli bir maç oldu. İşte detaylar...Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Santiago Bernabéu’da oynanan mücadelede Benfica, 14. dakikada Rafa Silva’nın golüyle 1-0 öne geçerek toplam skoru eşitledi.
Ev sahibi ekip bu gole hızlı yanıt verdi. 16. dakikada Aurélien Tchouaméni’nin kaydettiği golle skora denge geldi. Golün asistini Federico Valverde yaptı.
Karşılaşmanın sonucunu belirleyen isim ise Vinicius Junior oldu. 80. dakikada sahneye çıkan Brezilyalı yıldız, attığı golle Real Madrid’e 2-1’lik galibiyeti getirdi.
Öte yandan Real Madrid formasıyla 100. maçına çıkan milli futbolcu Arda Güler, 84 dakika sahada kaldı. Genç oyuncunun 32. dakikada bulduğu gol ise VAR incelemesinin ardından iptal edildi.
Bu sonucun ardından İspanyol temsilcisi, bir sonraki turda Sporting Lizbon ya da Manchester City ile eşleşecek.
Son 16 turu kura çekimi, Cuma günü saat 14.00’te İsviçre’de gerçekleştirilecek.