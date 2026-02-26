Yeniçağ Gazetesi
Anasayfa Spor Arda Güler'in hatırası: Real Madrid, Benfica'yı yenerek son 16'ya kaldı

Arda Güler'in hatırası: Real Madrid, Benfica'yı yenerek son 16'ya kaldı

Şampiyonlar Ligi son 16 turu play-off rövanş maçında Real Madrid, Benfica'yı eledi. Arda Güler için de değerli bir maç oldu. İşte detaylar...

İbrahim Doğanoğlu Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Haberi Paylaş
Arda Güler'in hatırası: Real Madrid, Benfica'yı yenerek son 16'ya kaldı - Resim: 1

Real Madrid ile Benfica, UEFA Şampiyonlar Ligi rövanş karşılaşmasında kozlarını paylaştı.

1 7
Arda Güler'in hatırası: Real Madrid, Benfica'yı yenerek son 16'ya kaldı - Resim: 2

Santiago Bernabéu’da oynanan mücadelede Benfica, 14. dakikada Rafa Silva’nın golüyle 1-0 öne geçerek toplam skoru eşitledi.

2 7
Arda Güler'in hatırası: Real Madrid, Benfica'yı yenerek son 16'ya kaldı - Resim: 3

Ev sahibi ekip bu gole hızlı yanıt verdi. 16. dakikada Aurélien Tchouaméni’nin kaydettiği golle skora denge geldi. Golün asistini Federico Valverde yaptı.

3 7
Arda Güler'in hatırası: Real Madrid, Benfica'yı yenerek son 16'ya kaldı - Resim: 4

Karşılaşmanın sonucunu belirleyen isim ise Vinicius Junior oldu. 80. dakikada sahneye çıkan Brezilyalı yıldız, attığı golle Real Madrid’e 2-1’lik galibiyeti getirdi.

4 7
Arda Güler'in hatırası: Real Madrid, Benfica'yı yenerek son 16'ya kaldı - Resim: 5

Öte yandan Real Madrid formasıyla 100. maçına çıkan milli futbolcu Arda Güler, 84 dakika sahada kaldı. Genç oyuncunun 32. dakikada bulduğu gol ise VAR incelemesinin ardından iptal edildi.

5 7
Arda Güler'in hatırası: Real Madrid, Benfica'yı yenerek son 16'ya kaldı - Resim: 6

Bu sonucun ardından İspanyol temsilcisi, bir sonraki turda Sporting Lizbon ya da Manchester City ile eşleşecek.

6 7
Arda Güler'in hatırası: Real Madrid, Benfica'yı yenerek son 16'ya kaldı - Resim: 7

Son 16 turu kura çekimi, Cuma günü saat 14.00’te İsviçre’de gerçekleştirilecek.

7 7
