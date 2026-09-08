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Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde 3’ü çocuk 7 işçiye mezar olan parfüm fabrikası yangını davasında, kamu görevlileri ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya, eski belediye yetkililerinin "İlçedeki kamu binaları dahil yapıların yüzde 95'i kaçak" savunması dikkat çekti.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre; Kocaeli Kandıra Cezaevi Kampüsü'nde görülen davanın 4. celsesinde, fabrika sahipleriyle birlikte ana dosyaya dahil edilen 7 Dilovası Belediyesi görevlisi mahkemeye çıktı. Duruşma öncesi cezaevi önünde toplanan hayatını kaybetmiş işçilerin aileleri ve sendika temsilcileri ise adalet çağrısında bulundu.

ACILI AİLELERE "ŞOV YAPIYORSUNUZ" GERGİNLİĞİ

Duruşma öncesinde, yargılanan belediye personelinin yakınları ile acılı aileler arasında tansiyon yükseldi. Sanık yakınlarının, işçi ailelerine "Şov yapıyorsunuz" şeklindeki sözleri büyük tepki çekti. Aileler ve müşteki avukatları, "Şov yapıyorsunuz diyenlere de o gizli ortaklıkların hesabını da soracağız. Sorumluluğu olan herkesten hesap sormak için buradayız" diyerek tepkilerini dile getirdiler.

Basın açıklamasında söz alan dava avukatlarından Mürsel Ünder, ilgili bakanlıklar hakkında yaptıkları suç duyurularının sonuçsuz kaldığına dikkat çekti. Sanıkların "Dilovası'nın yüzde 80'i kaçak" şeklindeki argümanlarını eleştiren Ünder, "Bu bir savunma değil, suçun kabulüdür. Kamu görevlileri, böylesine kanıksanmış bir yapıya müdahale etmediklerini açıkça itiraf ediyorlar" dedi.

"YANGIN TESİSATI" BELGESİ BOŞ, AMA İMZA TAM

Kimlik tespitlerinin ardından başlayan duruşmada ilk olarak eski Dilovası Belediye Başkan Yardımcısı Necati Temiz ifade verdi. İşletmeye yeni adresi için herhangi bir ruhsat vermediklerini iddia eden Temiz, belgeleri ruhsat birimindeki memurun getirdiğini ve kendisinin sadece imzaladığını öne sürdü.

Ancak bu savunma sırasında Mahkeme Başkanı'nın dikkat çektiği bir detay dikkat çekti. Hakim, ruhsat dosyasında yer alan "yangın tesisatı" bölümünün tamamen boş bırakıldığını, hiçbir unsurun bulunmadığına dair işaretleme yapılmasına rağmen belgenin nasıl imzalandığını sordu. Fabrikayı şahsen hiç görmediğini belirten Temiz, "Saha denetim yetkim yok" diyerek kendini savundu. Temiz'e müşteki avukatlarının yönelttiği "Neden aktif siyaseti bıraktınız?" sorusu ise sanık avukatlarının tepkisiyle salonda gerginliğe neden oldu.

"KAYMAKAM KAÇAK BİNADAN YIKIM KARARI ALIYOR"

Verilen aranın ardından söz alan tutuklu sanık, eski İmar ve Şehircilik Müdürü Hüseyin Öztürk’ün savunmasını yaptı. Dilovası'ndaki yapıların yaklaşık yüzde 95'inin kaçak olduğunu iddia eden Öztürk; kaymakamlık, emniyet, itfaiye ve camilerin dahi bu kapsamda olduğunu iddia etti.

Yıkım kararlarının uygulanmadığını itiraf eden Öztürk, "Kaymakam kaçak bir binada oturup, kaçak yapılar üzerine yıkım kararı alıyor. Dilovası Belediyesinin bu binayla ilgili siyasi menfaat gereği yıkım kararı almadığı algısı yanlış. Çünkü Dilovası kurulduğundan bu yana ilçede zaten hiçbir yapı yıkılmamıştır" şeklindeki sözleriyle savunmasını tamamladı.