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Kaynak: Haber Merkezi

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı, Dilovası'nda 7 işçinin hayatını kaybettiği kozmetik fabrikası yangınıyla ilgili 7 kamu görevlisi hakkında iddianame hazırladı.

DİLOVASI BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI DA ŞÜPHELİLER ARASINDA

7 kişinin arasında Dilovası Belediye Başkan Yardımcısı Necati Temiz de var.

Şüpheliler hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçlamaları var.

NE OLMUŞTU?

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde kaçak faaliyet gösteren Ravive Kozmetik fabrikasında 8 Kasım 2025’te çıkan yangında, 3’ü çocuk işçi olmak üzere 7 işçi hayatını kaybetti.

Soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporlarında, fabrikanın ruhsatsız ve kaçak olarak işletildiği,

denetimlerde yetkisiz personelin görevlendirildiği ve üretimin binanın ruhsatsız ek katında gerçekleştirildiği tespit edildi. Raporda ayrıca yanıcı maddelerin uygun olmayan koşullarda işlendiği ve zorunlu iş güvenliği tedbirlerinin alınmadığı vurgulandı.

Bilirkişi raporunda, firma yöneticileri yangında ağır ve asli kusurlu bulunurken; bina sahipleri, Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB), Dilovası Belediyesi ve Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. ise tali kusurlu olarak değerlendirildi

Son duruşmada sanıklardan Aleyna Oransal, hamileliği sebebiyle ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla tahliye edilirken, Küresel OSGB Sorumlu Müdürü Ünal Aslan ile bina sahibi Güven Demirbaş hakkında da adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı uygulandı ve tahliye kararı verildi.