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Kaynak: AA

Antalya'da zabıta ekiplerinin gerçekleştirdiği rutin denetim sırasında dikkat çeken bir olay yaşandı. Kepez ilçesinde dilencilik yaptığı tespit edilen bir kişinin üzerinden 17 bin 180 lira çıktı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlerini sürdürüyor. Ekiplerin Kepez'deki kontrolleri sırasında dilencilik yaptığı belirlenen kişiye idari işlem uygulandı.

ÜZERİNDEN 17 BİN 180 LİRA ÇIKTI

Denetim sırasında ekipler tarafından işlem yapılan kişinin, görevlilere zorluk çıkardığı belirtildi. Yapılan kontrolde dilencinin üzerinden 17 bin 180 lira bulundu.

PARAYA EL KONULDU

Zabıta ekipleri tarafından bulunan 17 bin 180 liraya el konulurken, olayla ilgili idari işlem gerçekleştirildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin kent genelindeki rutin denetimlerinin devam edeceği bildirildi.