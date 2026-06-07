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Milyonlarca kullanıcı tarafından takip edilen fenomen isimlere yönelik incelemeler sürerken, dikkat çeken bir gelişme de Mükremin Gezgin cephesinde yaşandı. Kamuoyunda geniş yankı uyandıran soruşturmalar kapsamında adı gündeme gelen Gezgin'in Instagram hesabına erişim engeli uygulanması, sosyal medyada büyük ses getirdi.

TAHLİYESİNİN ARDINDAN GELEN KARAR DİKKAT ÇEKTİ

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Ankara'da gözaltına alınan ve ardından tutuklanan Mükremin Gezgin, yaklaşık dört aylık tutukluluğun ardından 5 Haziran 2026 tarihinde tahliye edilmişti.

Tahliyesinin üzerinden yalnızca iki gün geçmişken gelen erişim engeli kararı dikkat çekti. Gezgin'in sosyal medya hesabını ziyaret etmek isteyen kullanıcılar, hesabın erişime kapatıldığına dair uyarıyla karşılaştı.

AVUKATINDAN TAHLİYE SONRASI AÇIKLAMA

Tahliye kararının ardından açıklama yapan Gezgin'in avukatı, hukuki sürecin olumlu sonuçlandığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Müvekkilimiz Mükremin Gezgin hakkında yürüttüğümüz hukuki girişimler neticesinde tahliye kararı verilmiştir. Adaletin tecelli etmesinden memnuniyet duyuyoruz. Müvekkilimize ve ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, sürecin kalan kısmını da hukuki çerçevede takip etmeyi sürdüreceğiz."

Sosyal medya fenomenlerine yönelik denetim ve soruşturmaların önümüzdeki dönemde de gündemde kalması bekleniyor.