@RusenPress isimli sosyal medya kullanıcısının "Türkiye'de kara para aklama olayıyla ilgili İstanbul'da bir toplantı yapılmıştı. Toplantıda bulunan sosyal medyacılardan biri de bendim. Dilan Polat ve Engin Polat'ta toplantıdaydı. Orada bulunanlar zaman içerisinde bu insanların tuzağına düştüler" diyerek anlattıkları gündem oldu. Dilan Polat ve Engin Polat'ın öldürülen koruması olan Can Polat'ın Dilan Polat'ın ödemediği haraç sebebiyle Daltonlar çetesi tarafından öldürüldüğünü iddia etti.

"TÜRKİYE'DE SANAL BAHİS-KARA PARA AKLAMANIN YENİ YOLUNU BULDULAR"

"Türkiye'de sanal bahis-kara para aklamanın yeni yolunu buldular." diyen @RusenPress kullanıcısı "Sanal bahis ve uyuşturucudan elde edilen paralar TikTok, Instagram, OnlyFans fenomenleri ile anlaşılarak aklanıyor. Buna göre Instagramda veya TikTok'ta fenomenlere abonelik, hediye, para gönderimi ile para aklanıyor. O fenomen bu parayı çekerek ilgili kişilere aktarabiliyor. Türkiye'de birçok fenomenin Instagramda abonelik açarak kısa sürede milyonlar kazanmasının nedeni aslında gerçek abonelikler değil, yurt dışından binlerce sahte hesaptan açılmış aboneliklerle kara paranın aklanması olarak nitelendiriliyor." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

İzmir'de tatil yapan Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin konakladığı otelde silahlı saldırı gerçekleşti. Olayda, Engin Polat'ın kuzeni olduğu belirtilen Can Polat ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yaşananların ardından Dilan Polat, Instagram üzerinden açtığı canlı yayında Can Polat'ın vurulduğunu ifade ederek yardım çağrısında bulundu. Olay kısa sürede gündem oldu. Can Polat'ın cenazesinde yakınlarının Dilan Polat'ı suçlayarak beddua etmesi dikkat çekmişti.