Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi, milli futbolcu Merih Demiral'ın transferiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Merih Demiral’dan Fenerbahçe için büyük fedakarlık: Kimse bu kadarını beklemiyordu
Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi, transfer için milli futbolcu Merih Demiral’la el sıkıştı. Öte yandan savunma oyuncusunun yaptığı fedakarlık ise büyük dikkat çekti. Kimse de bu kadarını beklemiyordu. İşte detaylar...Alper Talha Şimşek
Safi, ilk transferlerini duyurduklarını aktarırken, Merih Demiral'ın projelerine destek verdiğini ve sarı-lacivertli kulüpte önemli bir rol üstleneceğine inandığını da söyledi.
HAKAN SAFİ'DEN MERİH DEMİRAL AÇIKLAMASI
Hakan Safi, "İlk transferimizi açıklıyoruz, devamı da gelecek. Merih Demiral'a teşekkür ederim. Yapacaklarımı açıkladıktan sonra 'Seninle her yerde olurum başkanım' dedi. Kendisinin şampiyonluk yarışında kaptanlık ve büyük karakter koyacağına eminim." sözlerini kullandı.
Öte yandan Safi, Sporting Lizbon forması giyen forvet oyuncusu Luis Suarez'le de söz kestiğini söylemişti.
MAAŞINDA BÜYÜK İNDİRİM YAPTI
Alınan bilgiye göre milli futbolcu, Fenerbahçe forması giyebilmek için önemli bir fedakarlık yaparak maaşında ciddi bir indirime gitti.
Al-Ahli’de yıllık yaklaşık 12 milyon euro kazanan Merih Demiral’ın, sarı-lacivertli kulüpte yaklaşık 7 milyon euro seviyesinde bir ücreti kabul ettiği belirtildi. Böylece oyuncunun yaklaşık 5 milyon euroluk bir indirimi göze aldığı ifade edildi.
SAVUNMAYA LİDER KATKI
Transferin gerçekleşirse Fenerbahçe’nin savunma hattına önemli bir takviye yapılmış olacak. Avrupa ve milli takım tecrübesi bulunan Merih Demiral’ın, savunmada lider rol üstleneceği değerlendiriliyor.
GEÇEN SEZON PERFORMANSI
Geride kalan sezonda Al-Ahli formasıyla 32 resmi karşılaşmada görev yapan 28 yaşındaki savunmacı, toplam 2 bin 590 dakika sahada kaldı.