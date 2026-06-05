Yeniçağ Gazetesi
05 Haziran 2026 Cuma
İstanbul 23°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Spor Merih Demiral’dan Fenerbahçe için büyük fedakarlık: Kimse bu kadarını beklemiyordu

Merih Demiral’dan Fenerbahçe için büyük fedakarlık: Kimse bu kadarını beklemiyordu

Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi, transfer için milli futbolcu Merih Demiral’la el sıkıştı. Öte yandan savunma oyuncusunun yaptığı fedakarlık ise büyük dikkat çekti. Kimse de bu kadarını beklemiyordu. İşte detaylar...

Alper Talha Şimşek Alper Talha Şimşek
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Merih Demiral’dan Fenerbahçe için büyük fedakarlık: Kimse bu kadarını beklemiyordu - Resim: 1

Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi, milli futbolcu Merih Demiral'ın transferiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

1 8
Merih Demiral’dan Fenerbahçe için büyük fedakarlık: Kimse bu kadarını beklemiyordu - Resim: 2

Safi, ilk transferlerini duyurduklarını aktarırken, Merih Demiral'ın projelerine destek verdiğini ve sarı-lacivertli kulüpte önemli bir rol üstleneceğine inandığını da söyledi.

2 8
Merih Demiral’dan Fenerbahçe için büyük fedakarlık: Kimse bu kadarını beklemiyordu - Resim: 3

HAKAN SAFİ'DEN MERİH DEMİRAL AÇIKLAMASI

Hakan Safi, "İlk transferimizi açıklıyoruz, devamı da gelecek. Merih Demiral'a teşekkür ederim. Yapacaklarımı açıkladıktan sonra 'Seninle her yerde olurum başkanım' dedi. Kendisinin şampiyonluk yarışında kaptanlık ve büyük karakter koyacağına eminim." sözlerini kullandı.

3 8
Merih Demiral’dan Fenerbahçe için büyük fedakarlık: Kimse bu kadarını beklemiyordu - Resim: 4

Öte yandan Safi, Sporting Lizbon forması giyen forvet oyuncusu Luis Suarez'le de söz kestiğini söylemişti.

4 8
Merih Demiral’dan Fenerbahçe için büyük fedakarlık: Kimse bu kadarını beklemiyordu - Resim: 5

MAAŞINDA BÜYÜK İNDİRİM YAPTI

Alınan bilgiye göre milli futbolcu, Fenerbahçe forması giyebilmek için önemli bir fedakarlık yaparak maaşında ciddi bir indirime gitti.

5 8
Merih Demiral’dan Fenerbahçe için büyük fedakarlık: Kimse bu kadarını beklemiyordu - Resim: 6

Al-Ahli’de yıllık yaklaşık 12 milyon euro kazanan Merih Demiral’ın, sarı-lacivertli kulüpte yaklaşık 7 milyon euro seviyesinde bir ücreti kabul ettiği belirtildi. Böylece oyuncunun yaklaşık 5 milyon euroluk bir indirimi göze aldığı ifade edildi.

6 8
Merih Demiral’dan Fenerbahçe için büyük fedakarlık: Kimse bu kadarını beklemiyordu - Resim: 7

SAVUNMAYA LİDER KATKI

Transferin gerçekleşirse Fenerbahçe’nin savunma hattına önemli bir takviye yapılmış olacak. Avrupa ve milli takım tecrübesi bulunan Merih Demiral’ın, savunmada lider rol üstleneceği değerlendiriliyor.

7 8
Merih Demiral’dan Fenerbahçe için büyük fedakarlık: Kimse bu kadarını beklemiyordu - Resim: 8

GEÇEN SEZON PERFORMANSI

Geride kalan sezonda Al-Ahli formasıyla 32 resmi karşılaşmada görev yapan 28 yaşındaki savunmacı, toplam 2 bin 590 dakika sahada kaldı.

8 8
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro