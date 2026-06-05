Merih Demiral’dan Fenerbahçe için büyük fedakarlık: Kimse bu kadarını beklemiyordu

Al-Ahli’de yıllık yaklaşık 12 milyon euro kazanan Merih Demiral’ın, sarı-lacivertli kulüpte yaklaşık 7 milyon euro seviyesinde bir ücreti kabul ettiği belirtildi. Böylece oyuncunun yaklaşık 5 milyon euroluk bir indirimi göze aldığı ifade edildi.