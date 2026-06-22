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Yapılan bilgilendirmelerde Polat’ın doktor gözetiminde, kapsamlı ve uzun süreli bir hastane tedavisi gördüğü, ziyaretlerin ciddi şekilde sınırlandırıldığı ve telefon kullanımına izin verilmediği ifade edildi.

“SADECE MUTLU OLMAK İSTEMİŞTİM”

Instagram hesabı kapatıldıktan sonra ilk kez konuşan Dilan Polat, yaşadığı sürece dair duygularını “Sadece mutlu olmak istemiştim, olmadı. Herkes mutlu olsun, ben olamadım” sözleriyle dile getirmişti.

“CİDDİ BİR SAĞLIK SÜRECİNDEN GEÇİYOR”

Dilan Polat’ın nerede olduğu ve sağlık durumu hakkında oluşan sessizlik, aile üyelerinin açıklamalarıyla bozuldu. Sıla Doğu ve Engin Polat, sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarda Polat’ın ciddi bir tedavi sürecinden geçtiğini ve hastanede uzun süredir kontrol altında olduğunu doğruladı.

SINIRLI ŞEKİLDE REFAKATÇİ ALINIYOR

Sıla Doğu, onaylı sosyal medya kanalından yaptığı açıklamada kardeşinin zorlu bir süreçten geçtiğini belirterek, “Dilan şu anda tamamen doktorların kontrolü altında, özel ve ciddi bir tedavi süreci yürütülüyor. Ziyaretler yalnızca çok sınırlı şekilde yapılabiliyor ve refakatçisi dışında kimse kabul edilmiyor. Tedavi süreci kapsamında telefon kullanımı da mümkün değil” ifadelerini kullandı.

SILA DOĞU ABLASI İÇİN DUA İSTEDİ

Açıklamasının devamında Doğu, Dilan Polat’ın ailesi ve çocukları için yeniden güçlü kalmaya çalıştığını vurgulayarak, bu süreçte anlayış gösteren herkese teşekkür etti ve sevenlerinden dua istedi.

Engin Polat ise yaptığı duygusal paylaşımda ailece zor bir dönemden geçtiklerini belirterek, “Kardeşim gitti, hayat arkadaşım ise uzun süredir hastanede tedavi görüyor… Şu an tamamen yalnızım” sözleriyle yaşadığı duygusal durumu ifade etti.

NE OLMUŞTU?

3 Haziran'da Çeşme Alaçatı'da meydana gelen silahlı saldırıda, Engin Polat'ın kuzeni ve ailenin yakın koruması olan Can Polat hayatını kaybetmişti. Polat ailesi yaşanan bu acı olayın ardından büyük bir yas sürecine girmişti.

Bu süreçte Dilan Polat'ın sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirildi. Hesapları kapatılan Dilan Polat'ın sağlık durumu ise merak ediliyordu.

Engin Polat ve Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla Dilan Polat'ın bir süredir hastanede tedavi gördüğünü duyurmuştu.