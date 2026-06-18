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Güzellik sektörüyle başladığı iş hayatını kısa sürede güçlü bir sosyal medya markasına dönüştüren Polat, eşi Engin Polat ile birlikte sergilediği lüks yaşam tarzıyla uzun süre gündemden düşmedi. Pahalı araçlar, özel jet seyahatleri, gösterişli alışverişler ve dikkat çeken paylaşımlar, geniş kitlelerin ilgisini çekti.

2023 yılında başlayan kara para aklama, vergi kaçakçılığı ve yasa dışı bahis iddialarına ilişkin soruşturmalar ise Polat ailesinin hayatında büyük bir kırılma noktası oldu. Uzun tutukluluk süreçleri, mahkeme aşamaları ve kamuoyundaki yoğun tartışmalar, Dilan Polat ismini magazin dünyasının yanı sıra haber bültenlerinin de en çok konuşulan başlıklarından biri haline getirdi. Tahliye sonrasında sosyal medyaya dönüşü ise tartışmaları yeniden alevlendirdi.

SİLAHLI SALDIRIDA KORUMALARI OLAN CAN POLAT HAYATINI KAYBETTİ

2026 yılının Haziran ayında yaşanan ve geniş yankı uyandıran Can Polat olayı ise süreci farklı bir boyuta taşıdı. Polat ailesinin yakın koruması olan Can Polat’ın silahlı saldırıda hayatını kaybetmesi, güvenlik açıkları ve sosyal medya paylaşımlarının riskleri konusunda yeni tartışmaları beraberinde getirdi.

SOSYAL MEDYA HESAPLARI ENGELLENDİ

Bu gelişmelerin ardından yapılan adli değerlendirmelerde, sosyal medya üzerinden yapılan anlık konum ve yaşam paylaşımlarının kişisel güvenlik ve kamu düzeni açısından risk oluşturabileceği vurgulandı. Bu nedenle erişim engeli kararının kapsamı genişletildi.

Mahkeme kararıyla Dilan Polat’ın Instagram, TikTok, YouTube ve Facebook dahil olmak üzere tüm aktif sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirildi.

EK HESAPTA ERİŞİME KAPATILDI

Kararın ardından Polat’ın yaklaşık 1,5 milyon takipçili yedek Instagram hesabını yeniden aktif hale getirmesi ise kısa sürdü; bu hesap da incelemeye alındı ve erişim engeli kapsamına dahil edildi.

Yetkililer, kararın tüm sosyal medya platformlarına iletileceğini ve hesapların tamamen kapatılacağını bildirdi.