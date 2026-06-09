Can Polat cinayetinde yeni gelişme: Engin Polat ve Daltonlar hakkında şoke eden iddia

Altun'un iddiasına göre; birlikte saklandıkları sırada Çoban kendisine, Engin Polat'ın daha önce Daltonlar çetesinden bir kişiyi vurdurmak amacıyla çeteye ödeme yaptığını, ancak daha sonra bu ödemeleri kestiğini ve bu yüzden hedef seçildiğini söyledi.