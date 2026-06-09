Kan donduran detaylar barındıran ifadede Altun, Daltonlar çetesine nasıl katıldığını, Konya’daki ilk cinayetini, 100 bin TL’lik kanlı pazarlığı ve asıl hedefin aslında Engin Polat olduğunu tek tek anlattı.
Can Polat cinayetinde yeni gelişme: Engin Polat ve Daltonlar hakkında şoke eden iddia
Dilan Polat'ın eşi Engin Polat'ın kuzeni ve koruması Can Polat’ın Alaçatı’da bir otel çıkışında öldürülmesine ilişkin soruşturmada çok çarpıcı bir gelişme yaşandı. Tutuklanan tetikçi Serhat Altun’un emniyetteki ifadesinin tamamı ortaya çıktı. Engin Polat ve Daltonlar hakkında şoke eden iddia gündemDerleyen: Dilek Taşdemir
ŞOK İDDİA: ENGİN POLAT DALTONLAR'A ÖDEME YAPTI, SONRA KESTİ
Sabah'tan Deniz Yusufoğlu'nun haberine göre, soruşturmanın seyrini değiştirecek en çarpıcı iddia ise tetikçinin yanına motosiklet sürücüsü olarak verilen Ömer Faruk Çoban'dan (Cin Ali) geldi.
Altun'un iddiasına göre; birlikte saklandıkları sırada Çoban kendisine, Engin Polat'ın daha önce Daltonlar çetesinden bir kişiyi vurdurmak amacıyla çeteye ödeme yaptığını, ancak daha sonra bu ödemeleri kestiğini ve bu yüzden hedef seçildiğini söyledi.
CİNAYETİN ARDINDAN "ENERCİ" ŞARKISIYLA PAYLAŞIM YAPMIŞLAR!
Olay yerinden kaçtıktan sonra eşkalini değiştirmek için saçını ve sakalını kestiğini belirten Altun, çete yöneticisinin cinayetten hemen sonra WhatsApp durumunda kendi fotoğrafını koyup arkada Dilan Polat'ın "Enerci" şarkısını çaldırarak paylaşım yaptığını söyledi.
Polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanan tetikçi Serhat Altun, ifadesini şu sözlerle tamamladı:
"Can Polat'ın öldüğüne dair haberleri okuyunca fenalaştım. Olay sonrası bana söz verilen parayı alamadım ve çete beni yüzüstü bıraktı. Benim asıl amacım Engin Polat'ı yaralamaktı, öldürme kastım yoktu."