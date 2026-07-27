YouTube, Shorts videoları için yapay zeka destekli küçük resim oluşturma ve özel kapak görseli yükleme özelliklerini sundu. İş Ortağı Programı'ndaki üreticiler, masaüstü sürümü üzerinden eski videoları dahil tüm Shorts içeriklerinin kapak görsellerini metin komutlarıyla özelleştirebilecek.

Dünyanın en popüler video paylaşım platformu YouTube, Shorts formatını geliştirmek ve içerik üreticilerine daha fazla esneklik sağlamak amacıyla yeni araçlarını tanıttı. YouTube İş Ortağı Programı’na (YPP) dahil olan yayıncılar, artık diledikleri özel küçük resimleri Shorts videolarına ekleyebilecek.

ESKİ VİDEOLAR İÇİN DE KAPAK GÖRSELİ DEĞİŞTİRİLEBİLECEK

YouTube Studio’nun masaüstü versiyonundaki İçerik sekmesi üzerinden sunulan yeni özellik sayesinde üreticiler, yalnızca yeni yükledikleri değil, geçmişte yayımladıkları Shorts videolarının da kapak görsellerini güncelleyebilecek. Şimdilik YPP kapsamındaki yayıncılara sunulan bu imkanın, ilerleyen süreçte tüm platform kullanıcılarına açılması hedefleniyor.

MASAÜSTÜ SÜRÜME KARE SEÇİMİ GELDİ

Masaüstü kullanıcı deneyimini güçlendiren bir diğer yenilik ise sistemin otomatik olarak önerdiği üç farklı kare arasından seçim yapabilme imkanı oldu. Daha önce uzun formatlı içeriklerde yer alan ancak Shorts tarafında eksikliği hissedilen bu özellik, artık masaüstünde de aktif olarak kullanılabilecek. Mobil tarafta ise kullanıcılar videonun istenilen herhangi bir karesini kapak yapmaya devam edebilecek.

ASK STUDIO İLE YAPAY ZEKALI TASARIM DÖNEMİ

Güncellemenin en yenilikçi adımı ise YouTube'un içerik yönetim paneline entegre ettiği Ask Studio aracı oldu. Yapay zeka altyapısına kavuşan bu sistem, içerik üreticilerinin yazılı komutlarıyla benzersiz küçük resimler oluşturabiliyor. Tasarımdaki renk paleti, yerleşim ve görsel unsurlar yine metin komutlarıyla anlık olarak değiştirilebilirken; yapay zeka üretilen görselleri videonun konusu ve yayıncının tarzına göre kişiselleştiriyor.