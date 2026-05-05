Televizyon mu, dijital mi? Bu soru, artık basit bir tercih meselesi değil; iki farklı izleme alışkanlığının karşı karşıya gelmesidir.

Televizyon, uzun yıllar boyunca izleyiciye neyi, ne zaman izleyeceğini dayatan bir yapı sundu. Belirli saatlerde ekran başına geçilir, yayın akışına uyum sağlanırdı. Dijital platformlar ise, bu düzeni kökten değiştirdi. Artık izleyici içerik üzerinde söz sahibi; istediğini, istediği zaman izleyebiliyor. Ancak televizyonun gücü hâlâ sürüyor. Özellikle canlı yayınlar ve geniş kitlelere hitap eden programlar söz konusu olduğunda, aynı anda milyonların aynı içeriği izlemesi güçlü bir ortak deneyim yaratıyor. Dijitalde ise, bu deneyim daha bireysel; herkes kendi ekranında, kendi tercihlerine göre bir içerik dünyasında yaşıyor. Reklam ve gelir modelleri de bu farkı destekliyor. Televizyonda reklam kaçınılmaz bir parça iken dijitalde kullanıcı ya reklamsız bir deneyim satın alıyor ya da kendisine özel içeriklerle karşılaşıyor.

Sonuç olarak, bu bir ‘kazanan’ meselesi değil. Günümüz izleyicisi artık tek bir platforma bağlı kalmıyor; hem televizyonu hem dijitali birlikte tüketiyor. Asıl değişim, ekranlarda değil; izleme alışkanlıklarımızda yaşanıyor.

Popta yazın ritmini belirleyecek ikili

Türk Pop Müziği’nin iki güçlü ismi Demet Akalın ve Gökhan Özen, yeni düet çalışması ‘Benden Sorulur’u Sony Music Türkiye etiketiyle yayınladı.

Sözleri ve müziği Gökhan Özen’e ait şarkının düzenlemesi Aerro imzası taşıyor. Demet Akalın’ın kendine has güçlü yorumu ve Gökhan Özen’in dinamik vokali, şarkıya yepyeni bir karakter kazandırırken yakalanan uyum projeyi bir üst seviyeye taşıyor.

Şarkı, temelde bir ayrılığın ardından gelen güçlü ve meydan okuyan ruh halini anlatıyor.

‘Job’ oyununun prömiyeri gerçekleşti

Satsuma Sahne yapımı olan ve Amerikalı yazar Max Wolf Friedlich imzası taşıyan ‘Job’ oyunu, ilk temsiliyle Zorlu PSM’de tiyatroseverlerle buluştu.

Kerem Deren ve Çisil Hazal Tenim’in uyarlayıp yönettiği ‘Job’da başrolleri Leyla Tanlar ve Sarp Akkaya paylaşıyor. Amerika’da sahnelendiğinde kısa sürede Off Broadway’den Broadway’e uzanan yolculuğuyla dikkat çeken oyun, sahnede iki karakter üzerinden giderek yükselen bir psikolojik gerilim kuruyor.

Oyun; travmalar, jenerasyon çatışması, güç ilişkileri ve terapist-danışan dinamiklerinin en kırılgan ve sert katmanlarını izleyiciyle buluşturuyor.