Eylül ayında başlayan 2025-2026 televizyon dizi sezonunun sonuna yaklaşıyoruz. Bu ayın sonu ve Haziran ortasına kadar birçok dizinin kaderi aldıkları reytinglere göre netleşecek.

Sezona damga vurarak önümüzdeki sezonda tekrar izleyicisiyle buluşmak için yeni sezon biletini erken alan diziler de yavaş yavaş belli olmaya başladı. Televizyon kanallarında şu an için 18 dizi yayınlanıyor. ‘Uzak Şehir’, ‘Eşref Rüya’, ‘Güller ve Günahlar’, ‘Ark Sokaklar’, ‘Kızılcık Şerbeti’, ‘Yeraltı’, ‘Mehmed Fetihler Sultanı’, ‘Taşacak Bu Deniz’, ‘Gönül Dağı’, ‘Teşkilat’, ‘Halef Köklerin Çağrısı’ ve ‘Abi’, 2026-2027 sezonunda da ekranda olacak.

Henüz ne olacağı belli olmayan ‘Sevdiğim Sensin’ ve ‘Çirkin’ de yeni sezon onayı alabileceği kanısındayım. ‘Cennetin Çocukları’ ve ‘Delikanlı’ için net bir şey yok. ‘Kıskanmak’ ile ‘Kuruluş Orhan’ ise, final yaparak ekran ömrünü tamamlayacak.

Serdar Ortaç’tan ‘Farkında Değil’

Türk Pop Müziği’nin en sevilen isimlerinden birisi olan Serdar Ortaç, yeni şarkısı ‘Farkında Değil’i Emre Grafson Müzik etiketiyle yayınladı.

Sözleri ve müziği Serdar Ortaç imzası taşıyan eserin düzenlemesini Selim Çaldıran yapmış. Yalın ve keyifli altyapısıyla insanı saran güçlü bir atmosfer kuran şarkıya Candar Köker’in yönetmenliğinde bir de klip çekilmiş.

Sözleriyle duygusal yoğunluğu ön plana çıkaran ve ruhunuza dokunacak eser, aşkın fark edilmeyen yanlarını ve kalpte biriken kırgınlıkları, derin bir anlatımla yansıtıyor.

Edebi Filmler Festivali için geri sayım

Edebiyat sayfalarından beyazperdeye uzanan o büyüleyici yolculuğu kutlayan Edebi Filmler Festivali için geri sayım başladı.

Sinema ve edebiyat dünyasının önde gelen isimlerinden Hande Kara ve Onur Kırşavoğlu’nun küratörlüğünde, ‘Biz bu filmi daha önce okuduk’ sloganıyla yola çıkan festivalin gösterim programı belli oldu ve biletler satışa sunuldu. 7-10 Mayıs tarihleri arasında Mecidiyeköy Torun Center Biletinial Sinemaları’nda gerçekleşecek olan festival, dünya edebiyatının başyapıtlarından uyarlanan 16 eşsiz filmi dev ekranda izleyiciyle buluşturacak.

Festival kapsamında, bazı film gösterimlerinin ardından yazar ve senaristlerin katılımıyla gerçekleştirilecek olan söyleşilerde, edebiyat eserlerinin senaryoya dönüşüm süreçleri konuşulacak.