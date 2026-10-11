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Elektrikli araç dünyasında batarya ve şarj sürelerine yönelik çözümlere bir yenisi ekleniyor. Japon üretici Honda, Taisei Group ortaklığıyla geliştirdiği WPT (Kablosuz Güç Transferi) sistemi sayesinde araçların hareket halindeyken şarj edilmesini hedefliyor. Asfaltın altına yerleştirilen özel ekipmanlar ve araç altındaki alıcı-verici üniteleri vasıtasıyla gerçekleşen aktarım, sürücülerin şarj istasyonlarına olan bağımlılığını en aza indirmeyi amaçlıyor.

Şu an için aktarılan enerji miktarı ve verimlilik oranları hakkında kesin detaylar paylaşılmasa da sistemin mevcut şarj altyapılarını tamamen ortadan kaldırmak yerine destekleyici bir rol üstlenmesi öngörülüyor.

İLK ETAPTA AĞIR TİCARİ ARAÇLAR TEST EDİLECEK

Geliştirilen sistem ilk olarak yüksek enerji tüketimine sahip ağır ticari araçlarda denenerek performans kriterleri ölçülecek.

2026 Dayanıklılık Testleri: Özel inşa edilecek test yolunda altyapının ve yüzeyin dayanıklılığı sınanacak.

150 kW Güç Hedefi: Ağır ticari araçlar için altyapı 150 kW'a kadar güç aktaracak seviyeye getirilecek.

2027 Kamusal Yol Testleri: Özel alanlardaki denemelerin ardından 2027 yılı itibarıyla Japonya'daki kamuya açık yollarda saha testlerine başlanacak.