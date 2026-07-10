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Devlet hastanelerinde sağlık çeteleri boy gösteriyor. Türkiye Yenidoğan Çetesi skandalının vicdani ve psikolojik etkisini hala atlatamamışken, bir skandal da Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde patlak verdi.

Cumhuriyet'ten Gülnur Saydam'ın haberine göre, anjiyolarda kullanılan ve tek kullanımlık olup, hemen tıbbi atık olarak atılması gereken malzemeler 6 yıl boyunca defalarca steril edilerek onlarca hastanın üzerinde kullanıldı

HASTALARDAN YENİ ÜRÜNMÜŞ GİBİ PARA ALINDI

Hastanenin sterilizasyon biriminde yaklaşık 6 yıl boyunca, tek kullanımlık olması gereken bazı tıbbi malzemeler yeniden işleme tabi tutularak başka hastalarda tekrar tekrar kullanıldı. Söz konusu malzemeler yeniden kullanılırken hastalardan ise yeni ürün bedeli üzerinden ücret tahsil edildiği öne sürüldü. Olayla ilgili mağdurlar savcılığa suç duyurusunda bulunurken Hastane yönetimi içerde inceleme başlattı.

BYPASS AMELİYATLARINDA TARİHİ GEÇMİŞ MALZEMELER KULLANILDI

İddialara göre skandal, kalp damar cerrahisinde gerçekleştirilen koroner bypass ameliyatlarıyla ilgili kullanılan malzemelerde yaşandı. Üretici talimatlarına göre işlem sonrasında tıbbi atık olarak imha edilmesi gereken tek kullanımlık parçaların, sterilizasyon ünitesinde yeniden işlenerek farklı hastalarda tekrar kullanıldığı ileri sürüldü.

HASTALARDAN ‘SIFIR’ ÜCRETİ ALINMIŞ

Bazı belgelere göre piyasa değeri yaklaşık 650 avro olan işlem için hastalardan yaklaşık 1.250 avro tahsil edildi.

Ödemelerin ilgili firmaya yapıldığı, bazı sağlık çalışanları ile firma yetkililerinin de süreçte yer aldığı iddia edildi.

Olayın en dikkat çeken yönlerinden biri ise hastaların, kendilerine kullanılan malzemelerin daha önce başka ameliyatlarda kullanılmış olabileceğine ilişkin herhangi bir bilgilendirme yapılmadığı yönünde oldu.

ANJİYO MALZEMELERİ STERİL EDİLDİ, TEKRAR KULLANILDI

Hastane personeli ile yapılan adli soruşturmada personel, ‘yönetici ve hekimler bize ne dedilerse onu yaptık hatta hiç birimiz vicdanen rahat etmedik, bazı arkadaşlar hastalara bunların yapılmasını kaldıramadığı için birim değişikliği istedi’ dediği şu an KSÜ’de yankı buluyor. Sağlıkçıların skandal whatsapp yazışmaları da dikkat çekti. Yazışmalarda; ‘ Bunlar tek kullanımlık malzeme ama çöpe attırmıyorlar ısrarla başka hastada kullanılmasını istiyorlar’, ‘ Tarihi geçmiş malzemeler sisteme kayıt edilmiyor’, ‘ Bu malzemenin tarihi geçmiş ama yeniden streril isteniyor’ gibi yaşananların ne denli tehlikeli olduğunu ortaya koyuyor.

SUÇ DUYURUSU VE İDARİ İNCELEME

Sağlık Dünyası Derneği Başkanı Hanifi Çöplü gelen ihbarlar üzerine Cimer’e yazarak şikayetçi oldu. Mağdur hastaların ise savcılığa suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.

Cumhuriyet muhabiri Gülnur Saydam, iddiaları KSÜ’de göreve yeni başlayan Rektör, Prof. Dr. İbrahim Taner Okumuş’a sordu. Rektör Okumuş; ‘Şikayetler gelince savcılık talimatı ile hastanede hızlıca idari inceleme başlattık. Bir yandan personel ve firma soruşturması devam ediyor bir yandan da zarar gören vakaların olup olmadığını inceliyoruz. Süreci titizlikle takip ediyoruz. Şu an için net bir şey söylemek doğru değil.’ diyerek soruşturmasının netlik kazanmasını beklediklerine dikkat çekti.