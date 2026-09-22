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Kaynak: AA

Nevşehir’de devlet hastanesinde görevli bir doktorun, geçici kimlik belgesi bulunmayan yabancı uyruklu kadınları para karşılığı muayene ettiği, doğum yaptırdığı ve estetik operasyon gerçekleştirdiği iddiası üzerine soruşturma başlatıldı.

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Nevşehir Devlet Hastanesi’nde görevli kadın doğum uzmanı Y.S. hakkındaki iddialar üzerine çalışma yürüttü.

6 AY BOYUNCA TAKİP EDİLDİLER

Geçici kimlik belgesi bulunmadığı için sağlık hizmeti alamayan yabancı uyruklu kadınların para karşılığında muayene ve ameliyat edildiği iddiası üzerine yürütülen soruşturma yaklaşık 6 ay sürdü.

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen teknik ve fiziki takibin ardından doktor, aracılar ve hizmet alan kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda kadın doğum uzmanı Y.S., aracılık yaptığı öne sürülen yabancı uyruklu C.M. ve para karşılığı estetik operasyon yaptırdığı belirlenen Ö.K. ile birlikte toplam 9 şüpheli yakalandı.

DOKTOR DAHİL 3 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden doktor Y.S., C.M. ve Ö.K. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Şüphelilerden 2'si hakkında adli kontrol kararı verilirken, 4 şüpheli ise savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında şüpheliler hakkındaki iddialara ilişkin adli süreç devam ediyor.