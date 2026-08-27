Kaynak: AA

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, bir hastanın 19 Mart’ta doktora ilişkin şikayeti üzerine başlatıldı. İddiaya göre S.E., hastası İ.G.’den ameliyatını gerçekleştirmek için kendi banka hesabına 45 bin lira göndermesini talep etti.

Soruşturma kapsamında doktorun 1 Ağustos 2025 ile 30 Nisan 2026 tarihleri arasındaki banka hesap hareketleri incelemeye alındı. Yapılan incelemede, hastanede muayene olan ve gerekli ödemelerini hastane veznesine yapan, ameliyat masrafları ise SGK tarafından karşılanan 51 hastadan ayrıca para istendiği belirlendi.

51 HASTADAN ÖDEME İSTEMİŞ

İddiaya göre doktor, ameliyatları kendisinin gerçekleştirmesi karşılığında hastalardan 22 bin ile 195 bin

lira arasında değişen miktarlarda ödeme talep etti. Banka EFT kayıtları üzerinden yapılan incelemede, 51 ayrı işlem kapsamında toplam 2 milyon 649 bin 500 lira haksız menfaat sağlandığı tespit edildi. Elden veya nakit olarak alındığı değerlendirilen paraların bu toplamın dışında

tutulduğu bildirildi.

Soruşturma dosyasına göre bazı hastalara, ödeme yapmamaları halinde ameliyatlarının asistan hekimler

tarafından gerçekleştirileceğinin söylendiği öne sürüldü.

TUTUKLANDI

S.E.’nin soruşturma kapsamında tespit edilen 30 mağdurla

bu yöntemle irtibat kurduğu belirlendi.

Gözaltına alınan doktor, jandarma ve savcılık işlemlerinin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edildi. S.E., “icbar suretiyle irtikap” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.