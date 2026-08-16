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Kaynak: Haber Merkezi

Gaziantep Adliyesi’nde uyuşturucu ticareti suçuyla yargılanan bir tutuklunun maddi menfaat temin edilerek serbest bırakıldığı ve beraat ettirildiği iddiaları üzerine Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından adli ve idari inceleme başlatıldı.

ŞÜPHELİ MESAJLAR VE TARİH DEĞİŞİKLİĞİ İNCELEMEYİ BAŞLATTI

Sabah gazetesinin haberine göre başka bir uyuşturucu soruşturması kapsamında el konulan bir cep telefonunda tespit edilen "kalp" simgeli WhatsApp görüşmeleri ve duruşma gününün aniden öne çekilmesi üzerine HSK müfettişleri devreye girdi. Yürütülen detaylı incelemelerin ardından HSK İkinci Dairesi, dosyadaki bulguları değerlendirerek önemli bir karara imza attı. Karar kapsamında Gaziantep 14. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı G.B., Mahkeme Üye Hakimi M.Y. ve Gaziantep Cumhuriyet Savcısı T.B. 3 ay süreyle tedbiren görevinden uzaklaştırıldı.

SEVKİYAT VE TAHLİYE PAZARLIĞI CHAT KAYITLARINDA

Soruşturma dosyasına giren ve tahliye sürecine ilişkin detayları ortaya koyan mesajlaşmalarda yer alan ifadeler şu şekilde:

"Hakime parayı veren geldi. Dilek teyze, ben, Niyazi amca adamı dinliyoruz. Can, pazartesi dışarıda diyor. Ceyhun abi, 'parayı getirin' dedi. Pazartesiye kadar müsaade edin, tekrar kuracaklar mahkemeyi. Hakim Perşembe gece geliyormuş."

"Hakim, 'M.B. tahliye dilekçesi versin. Ben de gelir gelmez onaylayacağım, çıkaracağım.' diyor."