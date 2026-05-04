Bu rakamın 77 milyon doları Kuzey Amerika’dan, 156,6 milyon doları ise uluslararası pazarlardan geldi. Film, bu performansıyla Meryl Streep’in kariyerindeki en güçlü açılışını gerçekleştirdi.

ABD ve Kanada’da gişede ikinci sıraya gerilemesine rağmen izleyici profili dikkat çekti; seyircilerin yaklaşık yüzde 76’sını kadınlar oluştururken, izleyenlerin yüzde 74’ü filmi başkalarına tavsiye edeceğini belirtti.

2006’da vizyona giren ve dünya çapında 326 milyon doları aşan ilk filmin devamı niteliğindeki yapım, beklentilerin üzerinde bir açılışla öne çıktı. Ayrıca film, Emily Blunt’ın yer aldığı Oppenheimer’ın 180,4 milyon dolarlık küresel açılışını da geride bıraktı.

Yönetmen koltuğunda ve oyuncu kadrosunda güçlü isimleri bir araya getiren yapımda Anne Hathaway, Stanley Tucci, Kenneth Branagh, Lucy Liu, Justin Theroux, B.J. Novak ve Simone Ashley gibi isimler de yer alıyor.