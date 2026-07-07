Türkiye, NATO İstanbul 2004 Zirvesi'nin ardından 22 yıl sonra 36. Zirve’de dünya liderlerini Ankara'da ağırlıyor.
Ankara'da NATO sessizliği... Başkent NATO'ya açık, halka kapalı
NATO Zirvesi nedeniyle Ankara'da alınan olağanüstü güvenlik önlemleri başkentin günlük yaşamını durma noktasına getirdi. Kontrollü geçişler, kapatılan yollar ve güvenlik bariyerleri nedeniyle kentte sessizlik hakim olurken, boş kalan cadde ve sokaklar dikkat çekti.Kaynak: Haber Merkezi
ABD Başkanı Donald Trump başta olmak üzere 32 müttefik ülkenin devlet ve hükümet başkanları ile Asya-Pasifik ortakları küresel güvenlik ve savunma stratejilerini şekillendirmek üzere Ankara'da bir araya geliyor. Olağanüstü güvenlik önlemleri, siber devriyeler ve devasa bir medya merkeziyle dünya basınının merkez üssü haline gelen Başkentte yasaklar ve denetimler artırıldı.
Protokol güzergâhları, konaklama yerleri ve zirve alanı “kırmızı alan” olarak belirlenirken, Cumhurbaşkanlığı Bulvarı ile 22 sokak ve 17 cadde ile söz konusu sokak ve caddelere bağlanan tüm yollar trafiğe kapatıldı.
Zirvenin huzur ve güven içinde geçmesi için adeta bir güvenlik ordusu kuruldu. Toplam 56 bin 288 personelin görev yapacağı tedbirler kapsamında; 48 bin 841 emniyet, 7 bin 447 jandarma ve 639 siber güvenlik personeli sahada görevlendirildi.
Ankara'da, haftanın başından itibaren yaşam adeta durdu. Şehrin merkez noktalarında yurttaşlardan ziyade polis ekiplerinin çoğunlukta olduğu görüldü.
Kentin en yoğun noktaları arasında yer alan Kızılay, Sıhhiye ve Güvenpark çevresinde vatandaşların yaya ulaşımı devam ederken, araç trafiğinde uygulanan kontrollü geçişler dikkat çekti.
Şehrin toplanma alanları sayılabilecek meydan ve parkların da bariyerlerle çevrelendiği görüldü.
Bu kapsamda elçilik yolu üzerine olan Seymenler Parkı, Kuğulu Park ve Güvenpark’ın anayolla bağlantı noktalarının da barikatlarla kapatılması dikkat çekti.
Günün her saatinde hareketliliğiyle bilinen Kızılay Meydanı da trafiksiz ve boş görüntülendi. Sabah saatlerinden itibaren Çankaya istimaketi ise trafiğe kapatıldı.
İşte NATO haftasında boş sokakları ve caddeleri ile Ankara manzaraları....