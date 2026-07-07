Ankara'da NATO sessizliği... Başkent NATO'ya açık, halka kapalı

ABD Başkanı Donald Trump başta olmak üzere 32 müttefik ülkenin devlet ve hükümet başkanları ile Asya-Pasifik ortakları küresel güvenlik ve savunma stratejilerini şekillendirmek üzere Ankara'da bir araya geliyor. Olağanüstü güvenlik önlemleri, siber devriyeler ve devasa bir medya merkeziyle dünya basınının merkez üssü haline gelen Başkentte yasaklar ve denetimler artırıldı.