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Samsunspor'da golcü oyuncu Marius Mouandilmadji Olympiakos'a transfer olmaya hazırlanıyor.

Bir süredir devam eden pazarlıklarda iki kulübün bonservis konusunda anlaşmaya vardığı iddia edildi.

OLYMPIAKOS 9 MİLYON EURO BONSERVİS BEDELİ ÖDEYECEK

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Samsunspor ile Olympiakos, 28 yaşındaki golcünün transferi için 9 milyon Euro karşılığında el sıkıştı.

Olympiakos'un Mouandilmadji için Samsunspor'a ödeyeceği 9 milyon Euro'luk bonservis bedelinin 4 taksite bölüneceği belirtildi.

Yunan ekibi daha önce golcü futbolcu için Samsunspor'un kapısını çalmış ancak ilk teklif kırmızı-beyazlı yönetim tarafından kabul edilmemişti.

MOUANDILMADJI DE OLYMPIAKOS İLE ANLAŞTI

Kulüpler arasındaki anlaşmanın ardından oyuncu cephesinde de pürüz kalmadığı aktarıldı. Mouandilmadji'nin Olympiakos ile kişisel şartlarda anlaşmaya vardığı ve Yunanistan'da yıllık 1,3 milyon Euro maaş kazanacağı öne sürüldü.

Transferin resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından açıklanması bekleniyor.