Geleneksel borsalarda teknoloji hisselerinin rekorlar kırdığı, risk iştahının yüksek göründüğü bir dönemde kripto para piyasaları tamamen kendi iç dinamikleri ve kurumsal satış baskısıyla çark etti. Yatırımcısını haziran ayına girdiğine pişman eden Bitcoin (BTC), spot ETF kanadındaki devasa kan kaybıyla 2 ay önceki dip seviyelerine geri döndü.

12 GÜNLÜK ETF GÖÇÜ: 4,7 MİLYAR DOLAR BUHARLAŞTI

Varlık yönetim şirketi Farside Investors tarafından yayımlanan resmi veriler, dijital varlıklardaki kurumsal çöküşün boyutunu gözler önüne serdi. Küresel yatırımcılar, üst üste 12 iş günü boyunca ABD merkezli spot Bitcoin ETF’lerinden net nakit çıkışı gerçekleştirdi.

Toplam Sermaye Çıkışı: 12 günde tam 4,7 milyar dolar sistemden çekildi.

Parite Üzerindeki Etkisi: Nakit çıkışlarının tetiklendiği 12 Mayıs tarihinde Bitcoin 82 bin dolar sınırında, tarihi zirvelere yakın seyrediyordu. Kurumsal fonların çıkışıyla birlikte parite adım adım uçuruma sürüklendi.

BİTCOİN 2 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE

Yaşanan bu sermaye göçü, Bitcoin fiyatını doğrudan baskıladı. Gün içinde 65 bin 426 dolara kadar gerileyerek son 2 ayın en düşük seviyesini gören Bitcoin, saat 12.30 itibarıyla toparlanma çabasıyla 66 bin 825 dolardan işlem gördü. Hatırlanacağı üzere Bitcoin, daha önce 30 Mart tarihinde de 65 bin dolar sınırına kadar gerilemişti. Ay başından bu yana yaşanan erime ise yüzde 10'u buldu.

PERDE ARKASINDAKİ DEV: MICROSTRATEGY

Analistler, teknoloji hisseleri uçarken Bitcoin'in çakılmasındaki ana faktörün, piyasanın en büyük kurumsal yatırımcısı konumundaki MicroStrategy firmasının gerçekleştirdiği blok satışlar olduğunu raporladı.

MİCROSTRATEGY SATIŞLARI BOMBAYI PATLATTI

Piyasa analistleri, teknoloji endekslerinin yükseldiği bir konjonktürde kriptonun bu denli ayrışmasını normal karşılamıyor. Uzmanlara göre düşüşteki en büyük ve tetikleyici faktör, elinde bulundurduğu devasa Bitcoin rezervleriyle tanınan MicroStrategy şirketinin piyasaya yaptığı satışlar oldu. Şirketin likidite sağlamak ya da portföy dengelemek amacıyla yaptığı bu satışlar, zaten zayıf olan spot alıcı talebini ezerek domino etkisini başlattı.

NOT: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir.