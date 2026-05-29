ABD merkezli dijital varlık platformu Coinbase verilerine göre Bitcoin, 29 Mayıs günü saat 11.00 itibarıyla günlük yüzde 0,98 düşüşle 73.482 dolar seviyesinden işlem görüyor. Yatırımcıların güvenli limanlara yönelmesiyle birlikte, lider kripto para birimi son bir haftalık süreçte yüzde 5,21 oranında değer kaybetti.
Bitcoin yatırımcılarına kötü haber: Son altı haftanın en düşük seviyesi
Kripto para piyasası, Ortadoğu'da tırmanan askeri gerilim ve kurumsal sermaye kaçışıyla çalkantılı bir süreçten geçiyor. Risk iştahının bıçak gibi kesilmesiyle lider kripto para birimi Bitcoin, son altı haftanın en düşük seviyesine geriledi.Derleyen: Dilek Taşdemir
Dünya'nın haberine göre, Bitcoin'deki bu geri çekilme, majör altcoin projelerinde de senkronize bir düşüşü beraberinde getirdi. Aynı zaman diliminde Ethereum yüzde 0,47 oranında gerileyerek 2.005 dolar seviyesine inerken, Solana ise yüzde 0,08 düşüşle 82,10 dolardan alıcı buldu.
ORTADOĞU'DA SICAK ÇATIŞMA KRİPTO PİYASASINI BASKILIYOR
Piyasa uzmanları, fiyatları aşağı çeken birincil etken olarak Ortadoğu'da artan askeri riskleri gösteriyor. ABD güçlerinin 27 Mayıs tarihinde İran'ın güneyini hedef alan hava saldırılarına, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Kuveyt'teki ABD askeri tesislerini füzelerle vurarak karşılık vermesi küresel piyasalarda şok etkisi yarattı.
Washington ile Tahran arasındaki gerilimin ardından uluslararası ham petrol fiyatlarında yaşanan sert yükseliş, Bitcoin dahil yüksek betalı riskli varlıklarda ani bir satış dalgası başlattı ve kurumsal fonları riskli alanlardan uzaklaştırdı.
Fiyatlardaki aşağı yönlü ivmeyi derinleştiren bir diğer kritik faktör ise kurumsal sermaye akışlarındaki gözle görülür yavaşlama oldu. Spot Bitcoin borsa yatırım fonları (ETF) haftalardır üst üste net nakit çıkışı kaydederken, özellikle BlackRock spot Bitcoin ETF ürünü sadece tek bir günde 527,84 milyon dolar net çıkış gördü.
Bu rakam, yatırım ürününün Ocak 2024’teki lansmanından bu yana yaşanan en büyük ikinci günlük nakit çıkışı (itfa) olarak kayıtlara geçti.
UZMANLAR KISA VADEDE TEMKİNLİ, UZUN VADEDE İYİMSER
Sektör analistleri kısa vadeli aşağı yönlü risklerin devam ettiğini belirtirken, orta ve uzun vadeli büyüme beklentilerini koruyor:
Markus Thielen (10x Research Kurucusu): Bitcoin fiyatının makroekonomik değişkenlere duyarlı bir konsolidasyon fazına girdiğini ifade eden Thielen, spot ETF girişlerinde anlamlı bir canlanma olana kadar yüksek oynaklığın sürmesini beklediklerini dile getirdi.
Geoff Kendrick (Standard Chartered Dijital Varlıklar Araştırma Başkanı): Mevcut fiyat düzeltmesine rağmen uzun vadeli yatırım tezinin bozulmadığını savunan Kendrick, kurumsal sermaye girişleri yeniden başladığında Bitcoin'in yukarı yönlü makro trendini yakalayacağını vurguladı.
Citigroup Analist Ekibi (Alex Saunders Liderliğinde): Banka analistleri, Bitcoin için 12 aylık baz senaryo hedefini 143.000 dolar, boğa senaryosu hedefini ise 189.000 dolar olarak tahmin ederek uzun vadeli iyimser perspektiflerini korudu.