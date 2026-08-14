Ekonomim yazarları Akif Karaca ve Dr. Mehmet Şafak, turizm sektöründeki özel sektör konaklama tesislerine yönelik başlatılan yeni sigorta prim desteğinin detaylarını kaleme aldı. 7590 sayılı Kanun’un 11’inci maddesiyle 4447 sayılı Kanun’a eklenen geçici 36’ncı madde kapsamında, turizm işletmesi belgesine sahip konaklama tesislerine çalışan başına aylık 3.500,10 TL’ye kadar sigorta prim desteği verilecek.
SGK çalışan başına 3500 TL ödeyecek: İşte şartlar
Ekonomim yazarları Akif Karaca ve Dr. Mehmet Şafak, turizm sektöründeki özel sektör konaklama tesislerine yönelik başlatılan yeni sigorta prim desteğinin detaylarını kaleme aldı. SGK turizm işletmesi belgesine sahip konaklama tesislerine çalışan başına aylık 3.500,10 TL’ye kadar prim desteği verecekCemile Kurel
31 Temmuz 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenleme, 1 Mayıs 2026 ile 31 Aralık 2026 tarihleri arasındaki 8 aylık dönemi kapsıyor.
Desteğin Hesaplanması Ve Mahsup Yöntemi
İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacak olan destek uygulaması kapsamında, 5510 sayılı Kanun’un 4/a maddesi (SSK) çerçevesinde uzun vadeli sigorta kollarına tabi çalışanların prim ödeme gün sayısı esas alınacak.
Karaca ve Şafak, desteğin tutarı ve uygulanış biçimi hakkında şu detayları paylaştı:
"İlgili ayda/dönemde verilen muhtasar ve prim hizmet beyannamesiyle uzun vadeli sigorta kollarına tabi olarak bildirilen sigortalıların prim ödeme gün sayısının 116,67 Türk lirası ile çarpımı sonucu bulunacak tutar (ay içinde tam çalışılması halinde aylık 3.500,10 TL), bu işyerlerinin Sosyal Güvenlik Kurumu’na ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilmek suretiyle Fondan karşılanacaktır.
Sigorta prim desteğiyle sağlanacak indirim tutarı, takip eden ay/aylardan doğan sigorta prim borçlarına mahsup edilecektir."
Kimler Yararlanabilir, Kimler Kapsam Dışı?
Uygulamadan faydalanabilmek için işletmelerin ve çalışanların belirli kriterleri taşıması gerekiyor:
Kapsamdaki Çalışanlar:
Yalnızca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve uzun vadeli sigorta kollarına tabi olarak çalışan SSK’lılar için destek sağlanacak.
Kapsam Dışı Çalışanlar:
Sosyal güvenlik destek primine (SGDP) tabi çalışan emekliler, yabancı uyruklu sigortalılar ve yurt dışında çalıştırılan personel için bu destekten yararlanılamayacak.
Başvuru Şartı Yok:
Şartları sağlayan işletmelerin destekten yararlanması için ayrı bir başvuru yapmasına gerek bulunmuyor.
Destekten Yararlanma Şartları Ve Cezai Yaptırımlar
Destekten faydalanabilmek için işyerinin Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen turizm işletmesi belgesine sahip özel sektör konaklama tesisi olması ve faaliyette bulunması gerekiyor.
Ayrıca beyannamelerin yasal süresinde verilmesi, primlerin zamanında ödenmesi ve SGK'ya borcun bulunmaması (veya yapılandırılmış olması) şart koşuluyor.
Yazarlar, kayıt dışılık ve usulsüzlük durumunda uygulanacak yaptırımlara şu sözlerle dikkat çekti:
"Kayıt dışı sigortalı çalıştırıldığının, sahte sigortalı bildiriminin ya da eksik prime esas kazanç bildiriminin tespiti halinde faydalanılan turizm ücret desteği geri alınacaktır.
Tespit tarihinden sonra da destek verilmeyecektir... Mevcut bir işletmenin kapatılarak değişik ad veya unvan altında açılması, şirketler arasında istihdamın kaydırılması veya muvazaalı işlem tesis edildiğinin anlaşılması hâlinde, Fondan karşılanan tutar gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte işverenden tahsil edilecektir."
Denetimlerde aylık brüt asgari ücretin onda birini (3.303 TL'yi) geçmeyecek tutarda eksik bildirim tespit edilmesi halinde ise işverene ihtar verilecek; 15 gün içinde eksikliği gideren işyerleri destekten yararlanmaya devam edebilecek.