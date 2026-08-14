SGK çalışan başına 3500 TL ödeyecek: İşte şartlar

Karaca ve Şafak, desteğin tutarı ve uygulanış biçimi hakkında şu detayları paylaştı:

"İlgili ayda/dönemde verilen muhtasar ve prim hizmet beyannamesiyle uzun vadeli sigorta kollarına tabi olarak bildirilen sigortalıların prim ödeme gün sayısının 116,67 Türk lirası ile çarpımı sonucu bulunacak tutar (ay içinde tam çalışılması halinde aylık 3.500,10 TL), bu işyerlerinin Sosyal Güvenlik Kurumu’na ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilmek suretiyle Fondan karşılanacaktır.