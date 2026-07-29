Kaynak: ANKA

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin haftalık grup toplantısının ardından eylemlerini sürdüren şehit aileleri ve gazilere destek vermek üzere beraberindeki heyetle TBMM Çankaya Kapısı'ndan Güvenpark'a yürüdü. Dervişoğlu, gaziler ve şehit aileleriyle tek tek selamlaştı. Dervişoğlu, gazilerle bir araya geldiği ziyarette, hak arayışları ve Meclis gündemindeki düzenlemelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gazilerin taleplerini uzun süredir Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gündeme taşıdıklarını belirten Dervişoğlu, toplumda farkındalık oluştuğunu ve iyileştirme çalışmalarının başlatıldığı yönünde bilgi aldıklarını söyledi.

"BİR İYİLEŞTİRME YAPILIRKEN BAŞKA BİR DÜZENLEME DAHA YAPILACAK"

Dervişoğlu, konuşmasında Meclis'te gazileri ilgilendiren yeni bir düzenleme üzerinde çalışıldığını belirterek 'Terörsüz Türkiye' süreciyle ilgili "çerçeve yasa"yı işaret ederek şu ifadeleri kullandı:

"Bir iyileştirme yapılacağına dair çalışmaların da başlatıldığını öğrendik. Bir düzenleme yapacaklar ama biliyorsunuz Meclis'te başka bir düzenleme daha var. Sizin konunuz son derece hassas. O düzenlemeyle eş zamanlı ve aynı paketin içinde böyle bir adım atılırsa uzun vadede mahsurları olan bazı sonuçları beraberinde getirebilir."

Gazilerin haklarının korunması için süreci yakından takip edeceklerini vurgulayan Dervişoğlu, yapılması gerekenlerin gecikmeden hayata geçirilmesi gerektiğini ifade etti.

"HEM ONURUMUZU HEM MÜCADELEMİZİ KORUYACAĞIZ"

Gazilere hitaben konuşan Dervişoğlu, hak mücadelesinden taviz vermeyeceklerini belirterek, "Hem onurumuzu koruyacağız, hem izzeti nefsimizi koruyacağız, hem de mücadelemizi taviz vermeden sürdüreceğiz." dedi.

"HER ZAMAN YANINIZDA OLACAĞIM"

Gazilerin fedakarlıklarının karşılığının hiçbir şekilde ödenemeyeceğini dile getiren Dervişoğlu, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Siz bu memleketin gerçek sahibisiniz. Kiminiz uzuvlarınızı kaybettiniz, kiminiz mesleğinizi kaybettiniz ama biz bugün burada özgürce yürüyebiliyorsak bunu sizin sayenizde yapıyoruz. Ne yaparsak yapalım size borcumuzu ödeyemeyiz. Sizin mücadeleniz bizim şerefimizdir. Sadece burada değil, her yerde ve her zaman yanınızda olacağımı bilmenizi isterim."

Dervişoğlu'nun açıklamaları, gazilere yönelik düzenlemeler ve Meclis'te görüşülmesi beklenen yeni adımlarla ilgili tartışmaların sürdüğü bir dönemde dikkat çekti.