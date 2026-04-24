İki takım arasında son 32 yılı kapsayan 65 lig maçında, ilk golü atan taraf yalnızca 5 kez sahadan mağlup ayrıldı. Bu süreçte Galatasaray öne geçtiği 15 karşılaşmayı kazanırken, Fenerbahçe ise skor üstünlüğünü yakaladığı 25 maçı galibiyetle tamamladı.

Aynı dönemde 9 karşılaşma gollü beraberlikle sonuçlanırken, bu maçların 6’sında ilk golü Fenerbahçe attı ve Galatasaray skoru eşitlemeyi başardı. Ayrıca Galatasaray’ın öne geçtiği 4 mücadelede Fenerbahçe geri dönüş yaparak galibiyete ulaştı.

2019-20 sezonunda Kadıköy’de oynanan derbide Fenerbahçe 1-0 öne geçmesine rağmen Galatasaray maçı 3-1 kazanarak dikkat çekici bir geri dönüşe imza attı.

Son 65 lig karşılaşmasının 11’i golsüz tamamlanırken, Galatasaray bu sezon ilk golü attığı 22 maçın 20’sini kazandı, 2’sinde ise berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar ilk golü yediği 7 maçta ise yalnızca 2 galibiyet alabildi.

Fenerbahçe ise bu sezon ilk golü attığı 18 maçın 14’ünü kazanırken 4 kez berabere kaldı. İlk golü yediği 10 maçta ise 5 galibiyet elde etti. Son 5 haftada her iki ekip de öne geçtikleri maçlarda farklı sonuçlar aldı.