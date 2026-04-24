Ankara'da hakları uğruna ölümü göze alıp, açlık grevi yapan madencilerden 2'si fenalaştı. Fenalaşan madenciler ambulansla hastaneye kaldırıldı. Barışçıl protesto yaptıklarını vurgulayan madenciler, Enerji Bakanlığı'na ulaşamıyor. Bakanlığa giden tüm yollar polis ablukasında.

5 GÜNDÜR AÇLIK GREVİNDELER

Ankara'da eylem yapan madencilerin açlık grevi 5. gününde devam ediyor. Geride kalan 5 günde 3 madenci hastaneye kaldırıldı. İktidardan maden şirketine dair bir adım gelmezken, işçilerin sağlık durumları endişe verici bir boyuta ulaştı. İktidar kanadından işçi lehine herhangi bir açıklama yapılmadı. Açlık grevindeki madenciler, görmezden gelinmeye ve polis ablukasıyla grev kırıcılığı yapılmaya devam ediyor.

"ÖLMEK VAR DÖNMEK YOK"

Bağımsız Maden-İş'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, işçilerin 13 gündür direnişte ve 5 gündür açlık grevind eolduğu vurgulandı. "Ölmek var, dönmek yok" dendi.

Ölmek var, dönmek yok! Ankara'nın soğuğunda oturma eylemine başladık! 180 kilometre yol yürüyerek 13 gündür direniyoruz. Açlık grevimizin 5. günündeyiz. Önümüze defalarca engel çıkardınız. Bizi çocuklarımızla birlikte yağmurun altında bıraktınız. Şimdi tüm halkımıza soruyoruz. Bu reva mıdır?

— Yeniçağ (@YenicagGazetesi) April 24, 2026

MADENCİLER POLİS BARİKATINI AŞTI

Günlerdir aç ve bitkin bir şekilde hak arayışını sürüdren madenciler, polis barikatını aştı. Enerji Bakanlığı önüne yürümek isteyen madenciler engeli aşınca, polis biber gazlı müdahaleye başladı. Madenciler geri püskürtüldü. Biber gazı sonrası madenciler arasında fenalaşanlar oldu. Bölgeye ambulans çağrıldı. Madenciler yeniden ablukaya alındı.

"ELLERİM KIRILSAYDI DA OY VERMESEYDİM BUNLARA"

Biber gazlı müdahalenin ardından bir madenci, "Ellerim kırılsaydı da oy vermeseydim bunlara" diyerek isyan etti.