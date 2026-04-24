Trendyol Süper Lig 31. hafta kapsamında 26 Nisan Pazar günü iki ekip yeniden karşı karşıya gelecek. 15 Ocak 2011’de açılan statta bu, ligdeki 16. derbi olacak.

Sarı-lacivertli ekip, söz konusu 16 maçın 11’inde yenilgi yaşamadı. Taraflar 5’er galibiyet alırken 6 karşılaşma eşitlikle sonuçlandı. Bu süreçte Galatasaray 16 gol atarken, Fenerbahçe 13 gol kaydetti.

Son 10 lig maçına bakıldığında Fenerbahçe yalnızca 1 kez mağlup oldu. Bu süreçte sarı-lacivertliler 3 galibiyet elde ederken 6 maç beraberlikle tamamlandı. İki takım da bu periyotta 6’şar gol buldu.

Semih Şentürk ve Alex de Souza’nın golleriyle 2011’de oynanan ilk RAMS Park derbisini Fenerbahçe 2-1 kazandı. Bu maç, Galatasaray’ın yeni stadındaki ilk iç saha mağlubiyeti oldu.

Galatasaray cephesinde RAMS Park’taki derbilerde en çok gol atan isim Wesley Sneijder oldu. Hollandalı oyuncu Fenerbahçe’ye karşı 3 gol kaydetti.

Sneijder’i 2’şer golle Selçuk İnan, Nicolo Zaniolo ve Alex de Souza takip etti. Ayrıca çok sayıda oyuncu derbilerde birer golle katkı verdi. Fenerbahçe’de Bekir İrtegün ise 2012’de oynanan maçta kendi kalesine gol attı.