Galatasaray’da iki ayrı dönem başkanlık yapan Özbek, görev süresinde lig, kupa ve Süper Kupa’da toplam 16 Fenerbahçe derbisine tanıklık etti. 2015’te başlayan ilk döneminde ligde 5, Türkiye Kupası’nda 1 derbiye çıkan sarı-kırmızılı ekip, bu süreçte rakibine 2 kez kaybedip 3 kez berabere kaldı. 2016 Türkiye Kupası finalinde ise Lukas Podolski’nin golüyle gelen 1-0’lık galibiyetle kupa kazanıldı.

2022’de yeniden başkan seçilen Özbek, ikinci döneminde 10 Fenerbahçe derbisine daha tanıklık etti. Bu süreçte ligde oynanan 7 maçta Galatasaray 3 galibiyet, Fenerbahçe 1 galibiyet elde etti; 3 karşılaşma berabere tamamlandı. 2024’te Şanlıurfa’da oynanan Süper Kupa maçında ise Fenerbahçe’nin sahadan çekilmesiyle Galatasaray hükmen 3-0 galip ilan edildi.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ise göreve gelmesinin ardından kısa sürede derbi atmosferine alıştı. Sarı-lacivertliler, Saran döneminde Galatasaray ile 2, Beşiktaş ile 3 derbi oynadı. Beşiktaş karşısında ligde iki galibiyet alınırken, Türkiye Kupası’nda mağlubiyet yaşandı. Galatasaray karşısında ise ligde 1-1’lik beraberlik elde edildi.

Süper Kupa finalinde 10 Ocak 2026’da karşılaşan iki ekipten Fenerbahçe, Matteo Guendouzi ve Jayden Oosterwolde golleriyle 2-0 kazanarak kupayı müzesine götürdü. Bu sonuçla Sadettin Saran, başkanlık dönemindeki ilk kupasını Galatasaray’a karşı elde etti.