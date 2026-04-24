Avukat Rezan Epözdemir, "Rüşvet vermek", "Casusluk" ve "FETÖ’ye yardım" iddiasıyla gözaltına alınıp 14 Ağustos 2025'te tutuklandı.

14 Ocak 2026'da Rezan Epözdemir bir anda sessiz sedasız tahliye edilmişti. Rezan Epözdemir’in tutuklanmasından sonra öne çıkan iki AKP’li isim vardı. Biri Şamil Tayyar diğeri Cem Küçük…

Eski AKP Milletvekili Şamil Tayyar, Rezan Epözdemir'in gözaltındayken "ısrarla cep telefonu şifresini vermediğini" söylerken, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum başta olmak üzere "hatırlı" çok sayıda ismin devrede olduğunu iddia etmişti. Mehmet Uçum ise yalanlamıştı.



Şamil Tayyar’dan sonra AKP’nin kalemlerinden Cem Küçük ise Rezan Epözdemir’in ‘tuhaf ilişkiler ağı’nı yazdı. Akçeli işleri olduğunu ima etti, hakim ve savcılarla ilişkilerinin tespit edildiğini yazdı.

Cem Küçük 11 Ağustos 2025 tarihli “Bir avukatın trajik çöküşü” başlıklı yazısında şöyle yazmıştı:

“Son dönemde inanılmaz zengin olmuştu ama bu paranın kaynağı asla avukatlık değildi. Oğlunun sünnet düğünü Zorlu Center’daki Raffles Otel’de yapmıştı. O otelde düğün yapmanın bedeli 250 bin avrodan başlıyor. Ancak son yıllarda Epözdemir rüşvet iddialarıyla anılır oldu. Bazı savcı ve hâkimlerle tuhaf ilişkiler kurmuştu. Hâliyle devletin gözünden kaçmadı bu.”

Rezan Epözdemir’in gözaltı süreci uzatıldığı zaman ise Cem Küçük, şunları yazmıştı:

“Rezan Epözdemir büyük bir servet elde etti. Ancak servetinin bir kısmını aile efradının üzerine yapmış. Mali polis raporlarının ilk bulguları böyle. Zaten çabuk elde edilen servetlerde karanlık bazı taraflar oluyor. Soruşturmayı derinleştiren Başsavcılık yeni gözaltı kararları verdi. Rezan Epözdemir’in farklı bankalarda birçok kişi adına hesap açtırdığı ve bu hesapları aktif kullandığı ortaya çıktı.”

TARİHİ GERİ VİTES GELDİ

Avukat Rezan Epözdemir, "Casusluk" ve "FETÖ'ye yardım" suçlamalarıyla hakkında başlatılan soruşturmaya takipsizlik kararı verildiğini açıkladı.

Konuya dair sosyal medya üzerinden açıklama yapan Epözdemir, "Hukuk garabeti mahiyetindeki casusluk ve FETÖ’ye yardım isnadının, hukuka aykırı, gerçek dışı ve iftira olduğu yargı kararıyla sabit hale geldi ve adalet tecelli etti" ifadesini kullandı.

Rezan Epözdemir’in sosyal medyadaki açıklamasını alıntılayan Cem Küçük tarihi bir geri vitese imza attı.

Cem Küçük’ün mesajı şöyle:

“Aylarca FETÖ ve casusluk suçlaması yönetilen Avukat Rezan Epözdemir bu dosyalardan takipsizlik almış. Ben de casusluk ve FETÖ işlerinin gerçekçi olmadığını söylemiştim.

Mahkeme kararında şöyle diyor: ‘İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 08.04.2026 tarih ve 2025/171234 Sor., 2026/51483 K. sayılı kararıyla Casusluk ve Fetö’ye yardım suçlarından hakkımda “Kovuşturmaya Yer Olmadığı” na dair karar, yani takipsizlik kararı verildi. Bir başka anlatımla; hukuk garabeti mahiyetindeki Casusluk ve Fetö’ye yardım isnadının, hukuka aykırı, gerçek dışı ve iftira olduğu yargı kararıyla sabit hale geldi ve adalet tecelli etti.’

Hukuk somut çalışır ve somut delil yoksa iddialar boştur.”

