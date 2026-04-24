Meteoroloji'den 16 ile sarı kodlu uyarı: Yağmur, çamur, sel... Kış geri geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 24 Nisan Cuma hava durumu tahmin raporunu açıkladı. Rapora göre 16 ile sarı kodlu alarm verilirken Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Antalya'da sağanak yağış bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 16 ile sarı kodlu alarm verdi. Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz (Hatay hariç), İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile , Denizli, Afyonkarahisar, Ordu, Tokat, Siirt ve Adıyaman çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Antalya, Bingöl ve Muş çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? (24 NİSAN CUMA)

MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.Sabah saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda yer yer sis ve pus bekleniyor.

ÇANAKKALE 6°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE 6°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 9°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

SAKARYA 4°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

EGE
Parçalı ve çok bulutlu, Denizli ve Afyonkarahisar çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

İZMİR °C, 23°C
Parçalı bulutlu

MANİSA °C, 21°C
Parçalı bulutlu

AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Hatay dışında) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Antalya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BURDUR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, güney ve doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

ÇANKIRI °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu ve Tokat çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerin yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

RİZE °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, kuzeydoğu kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey kesimleri ile Bingöl ve Muş çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle ve akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KARS °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle ve akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

VAN °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Adıyaman ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu

