Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında bu akşam Beşiktaş'ı ağırlayacak Fenerbahçe'de Marco Asensio gelişmesi netlik kazandı.
ASENSİO KADRODA OLMAYACAK
Sakatlığının ardından bireysel çalışmalara başlayan ancak henüz takımla antrenmanlara katılmayan Marco Asensio'nun derbi kadrosuna alınmayacağı iddia edildi.
HT Spor'un haberine göre İspanyol yıldız, Beşiktaş karşılaşmasında forma giyemeyecek.
KEREM AKTÜRKOĞLU GERİ DÖNÜYOR
Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu'nun ise derbiyle birlikte yeniden maç kadrosunda yer alması bekleniyor. Milli futbolcunun, teknik direktör İsmail Kartal'ın görev vermesi halinde Beşiktaş karşısında süre alabileceği belirtildi.
Sarı-lacivertliler, sezonun ilk derbisinde taraftarı önünde Beşiktaş'ı mağlup ederek kritik virajı kayıpsız geçmeyi hedefliyor.