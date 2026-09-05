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Kaynak: Haber Merkezi

Trendyol Süper Lig'de sezonun ilk derbi heyecanı Kadıköy'de yaşanacak. Fenerbahçe, sahasında ezeli rakibi Beşiktaş'ı ağırlarken, iki takım da kritik mücadeleden 3 puanla ayrılarak yoluna kayıpsız devam etmeyi hedefliyor. Karşılaşma saat 20.00'de Chobani Stadyumu'nda oynanacak ve beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

DERBİDE GÖZLER TEKNİK ADAMLARDA

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, sarı-lacivertli takımın başında Beşiktaş'a karşı çıktığı 5 derbide 4 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano ise Türkiye kariyerindeki ilk derbi sınavını verecek.

REKABETTE 365. RANDEVU

İki ezeli rakip, Türk futbol tarihinde 365. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 364 maçta Fenerbahçe 137, Beşiktaş ise 130 galibiyet elde ederken, 97 mücadele beraberlikle sonuçlandı. Rekabette sarı-lacivertliler 504, siyah-beyazlılar ise 463 gol kaydetti.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi, İrfan Can Kahveci (İsmail Yüksek), Greenwood, Oğuz, Vedat Muriqi.

Beşiktaş: Nübel, Murillo, Agbadou, Djalo, Rıdvan, Salih Özcan, Orkun, Poku, Olaitan, Trossard, Vlahovic.