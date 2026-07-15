Ünlü sanatçı Haluk Levent’in gözaltına alınması ve kurduğu AHBAP derneğine yapılan yardım paralarının nereye gittiğini konuşulurken 6 Şubat depreminde kızını kaybeden tiyatrocu Orhan Aydın sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu.

Aydın sosyal medyada yaptığı açıklamada "Yollarda binlerce yardım tırları-kamyonlar-özel araçlar gördük. Yine ne KIZILAY ne AFAD ne AHBAP yoktu. Nakil aracını Mersin belediyesi Adana’ya gönderdi çocuğumu ordan Akyaka’ya o araç getirdi. Yalnızdık. " dedi.

'GÖNÜLLÜ CANLAR VE KURTARMA EKİPLERİ VARDI'

Aydın, Şubat depreminde tam 6 gün boyunca enkazın başında olduğunu söyleyerek "NE AFAD ne KIZILAY ne AHBAP ne bir devlet yetkilisini göremedim" diye konuştu.

Tiyatro sanatçısı Aydın'ın ilgili paylaşımı şöyle:

"Şubat depreminde tam 6 gün çocuğunun altında kaldığı enkazın başındaydım. Ne AFAD ne KIZILAY ne AHBAP ne bir tek devlet yetkilisi görmedim. Enkazın başında yüzlerini ilk kez gördüğüm gönüllü canlar ve TKP-TİP-CHP’ den gelen kurtarma ekipleri vardı. Çocuğumu enkazdan Maltepe Belediyesi kurtarma ekibi çıkardı. Bağrıma bastığım çocuğumla ‘ölüm kağıdı’ almak için tüm Hatay’ı dolaştım. Devleti ilk kez Reyhanlı yolunda kimsesizlerin kepçelerle gömüldüğü yerde 4 savcı olarak gördüm. İşleri evrak vermekti. Cenaze nakil araçları bile yoktu. Adana’ya kadar çocuğumu aracın arka koltuğunda eşinin kucağında taşıdık. Yollarda binlerce yardım tırları-kamyonlar-özel araçlar gördük. Yine ne KIZILAY ne AFAD ne AHBAP yoktu. Nakil aracını Mersin belediyesi Adana’ya gönderdi çocuğumu ordan Akyaka’ya o araç getirdi. Yalnızdık. Dostlarımın, yoldaşlarımın, yürekleri ağlayan canlarımızın dışında yapayalnızdık. Yetmedi ekranlarda basında bu durumu paylaştım diye davalar açıldı, yargılandım, yargılanıyorum. Bugün AHBAP yardım paralarının peşine düşenler, KIZILAY’ı da diğer yardım adıyla para toplayan yapıları da sorgulamalılar. Acılarımız üstünde tepinerek bizi halen adaletsizlikle boğanlara ise lanet olsun."