AHBAP Derneği'ne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Av. Ece Güner'in ifadesi ortaya çıktı. Güner ifadesinde Haluk Levent ile olan para alışverişlerini anlattı. Levent'e gönderdiği 1 milyon 570 bin doların tamamının borç olduğunu aktaran Güner, "Tamamını olmasa da büyük bir kısmını geri aldım" dedi.

"SON 5-6 YILDIR BAĞIŞ YAPMAKTAYIM"

İlk olarak Ahbap Derneği hakkında bildiklerini anlatan Güner, şunları kaydetti:

"Ben Ahbab derneğinin basından bildiğim kadarıyla bir yardım kuruluşu olduğunu biliyorum. Ben bu derneğe son 5-6 yıldır bağış yapmaktayım. Özellikle deprem zamanında yüklü miktarda bağışlarda bulundum. Bunun dışında ameliyat ve tekerlekli sandalyelerin ihtiyaç sahiplerine ulaşması için bağışlarda yapmıştım. Bunların tamamını sosyal medyadan görerek yaptım. Kimseyle bir yakınlık kurmadım. Kimse bizzat yanıma gelip bağış istemedi. Ben ahbab derneğinin kuruluş ve yapısı ile ilgili hiçbir bilgi sahibi değilim sadece Haluk LEVENT'i ünlü biri olarak ve hayırsever biri olduğu için ismen tanıyorum. Ben yapmış olduğum bağışları sosyal medya üzerinden verilen iban numaraları üzerinden gerçekleştirdim. Ahbab derneğinin hesaplarının kimler tarafından kullanıldığını bilmiyorum."

Derneğin de Haluk Levent'in de avukatlığını yapmadığını belirten Ece Güner, "Ben Ahbab derneğinde hiçbir şekilde hiçbir kademesinde bir görevde bulunmadım. Ayrıca ben ne bu derneğin ne de Haluk LEVENT isimli şahsın avukatlığını ve danışmanlığını yapmadım.Yukarıda da belirttiğim gibi ben sadece sosyal medya üzerinden ilan edilen iban numalarından yardımlarda bulundum" ifadelerini kullandı.

“ÇİÇEK BUKETİYLE OFİSİME GELDİ”

Haluk Levent'in kendisinden borç istemek için İstinye Park'ta bulunan ofisine geldiğini söyleyen Güner, borç isteme olayını şöyle anlattı:

"Haluk LEVENT'in benle görüşmesinin çok istememiştim. 2023 Mayıs Haziran ayları arasında Haluk LEVENT elinde bir çiçek buketiyle Levent’te bulunan ofisime geldi. Kendisiyle ilk yüz yüze tanışmam bu şekilde gerçekleşmiştir. Bu tarihten sonra da kendisi Deprem bölgesinde yaşanan problemlerden ötürü bahaneler sunarak benden borç paralar istemeye başladı.Benden ilk etapta 300-400 Bin dolar civarında para istedi. Benim de o dönemde İstinye Park’tan ev alma planlarım bulunmaktaydı. Bankada da yüklü miktarda boşta duran nakitim vardı. Kendisi bu dönemde 300-400 bin dolar parayı Haluk LEVENT'in söylemiş olduğu kişilerin hesaplarına dolar bedelleri yazılı olarak borç açıklamasıyla parayı yolladım. Haluk LEVENT bana dediği tarihte borcunu parayı yollamış olduğum hesap sahibi kişiler üzerinden tekrar bana borcunu ödedi.

‘GÜVENİMİ KAZANDI’

Bu olayın aynısı iki hafta içinde yine deprem bölgesindeki acil yardımlarla alakalı olarak su, ekmek, yemek gibi acil ihtiyaçların dernek üzerinden faturalandırılamaması gerekçesiyle nakit problemi yaşadıklarını tekrardan iki haftalık borç olarak aynı benzer bedeli benden transfer olarak istedi. Ben de aynı şekilde Bana Haluk LEVENT'in göndermiş olduğu kişilerin hesabına parayı transfer ettim. Ben Haluk LEVENT'e niye bu kişilerin hesabına para gönderiyorum diye sorduğumda bu arkadaşların sahada olduğunu ve acil olarak o bölgede kullanılacağı için bu şekilde bir yol izlediğini söyledi. Bu yollamış olduğum tutarı da iki üç hafta içerisinde geriye ödedi. Bu şekilde benim zaten güvenimi kazandı."

TOPLAM 1,5 MİLYON DOLAR BORÇ VERDİM

Haluk Levent'e toplamda 1,5 milyon dolar borç verdiğini, tamamını olmasa da büyük kısmını geri aldığını belirten Güner, Levent ile olan borç ilişkisini şu şekilde anlattı:

"İlk etapta benden 3 Milyon dolar borç istedi. Ben de bu kadar bir paramın olmadığını söyledim.Sonra uzun süren ısrarlarla tekrar tekrar beni aradı. Ben de daha önceden vermiş olduğum borçları süresinde geri ödediği için kendisine güvenerek il etapta Haluk LEVENT'in bana whatsapp üzerinden yollamış olduğu başka bir şahıslara ait iban numaraları üzerinden 1 Milyon dolar civarı paranın TL karşılığını açıklamasına dolar miktarı ve borę açıklamasıyla gönderdim. Yukarıda teknoloji parkı için bağış yapacağı söylenen iş adamının ahbab derneğine bağış yapacağını ancak benden istemiş olduğu paranın bağış değil de borç olduğu için derneğe değil de bu parayı kişi hesaplarına göndermemi istedi. Sonrasında bu bahse konu iş adamından bağış parası geldiğinde benim yollamış olduğum geçici borcu bana geriye ödeyeceğini beyan etti. Bir aylık süreç geçtikten sonra bana borcunu ödemedi. Bana bahaneler sundu bana yaklaşık üç ay sonra borcu ödeyebileceğini söyleyerek uzun uzun hikayeler anlattı. Benden borcunu ödememesine rağmen tekrar tekrar ilave borç taleplerinde bulundu. Bana sürekli kendisinin ve ailesinin sağlığıyla alakalı acıma hissi uyandıran hikayeler anlattırdı."

'TAMAMINA YAKININI GERİ ÖDEDİ'

Bunun sonrasında Haluk LEVENT benden tekrar borç para talebinde bulundu. Ben de üç beş kalemde daha önce vermiş olduğum 1 milyon dolar borcun üzerine kendisinin bana vermiş olduğu ibanlara toplam 570 bin dolar karşılığı TL olarak ve yine açıklamasında her birinin dolar bedeli ve borç olduğu belirterek yolladım.Yani kendisine toplamda 1 Milyon 570 Bin dolar karşılığı TL olarak borç para vermiş oldum. Haluk LEVENT ile bu 1 Milyon 570 Bin dolarlık borcu için kendi imzasıyla bir tutanak altına aldık. Ben Haluk LEVENT'e vermiş olduğum bu borçları uzun süren uğraşlar sonucunda yaklaşık bir yıl kadar sonra dolar karşılığı tam olmasa da peyderpey yine bana vermiş olduğu ibanlar üzerinden açıklamasında borç iade olarak dolar kuru üzerinden hesaplanarak TL olarak karşılığını bana geriye ödedi. Ben bu Haluk LEVENT'e imzalatmış olduğum tutanakları avukatların eşliğinde tarafınıza savcılığa gönderilmek üzere sunuyorum. Ben bu vermiş olduğum ve sürüncemede kalan borçları alabilmek için avukat olan dayım Togay ÜLKÜ devreye girdi ve Haluk LEVENT'le borcunu ödemezse hukuki yollara başvuracağımızı söyledikten sonra kendisi bana borçlarını peyderpey ödemeye başladı. 2024 yılı yaz ayları gibi benim borçlarımın tamamına yakınının dolar karşılığını TL olarak ödedi."

"HALUK LEVENT'İN BU PARALARI NEREDE KULLANDIĞINI BİLMİYORUM"

MASAK raporunda Haluk Levent’in asistanı Yeliz Kaya’ya yaptığı para transferleri sorulan Ece Güner, şu yanıtı verdi:

"Yukarıdaki soruda da cevapladığım üzere ben Yeliz KAYA isimli şahsı şahsen tanımam Haluk LEVENT'in benden borç para istemesi sebebi ile benim parayı göndermem için kendisinin bana vermiş olduğu ve iban numaralarından birinin sahibi olduğunu hatırlıyorum.Benim Yeliz KAYA isimli şahsın ibanına bu paraları gönderme sebebim Haluk LEVENT'in benden borç para istemesidir. Bunların tamamını yukarıdaki soruda cevapladım. Göndermiş olduğum paraların kaynağı olarak bu paralar benim yıllarca yaptığım birikimlerinden kaynaklanan mesleki kazançlarımdır. Benim elimde bulunan 2020 yılı dahil olmak üzere gelir beyannamelerimin tamamını tarafınıza sunuyorum. Geçmişte avukatlar arasında vergi rekortmeni olduğuma dair listeleri ve vergi dairelerinin vermiş olduğu tebrik yazılarını da ifademe ek olarak sunuyorum. Ben borç paraları Haluk LEVENT'in belirttiği kişilerin hesabına gönderdim ancak; Haluk LEVENT'in bu paraları nerede kullandığını bilmiyorum."

ECE GÜNER KİMDİR?

1969 yılında Ankara'da doğan Ece Güner, Fransa'da büyüdü ve üniversite eğitimini de bu ülkede aldı. Avukat Ece Güner, özellikle uluslararası yatırımlar ile basın ve ifade özgürlüğü alanlarında çalışıyor. Ece Güner, CHP Milletvekili Erdoğan Toprak ile olan evliliğini 2022'de sonlandırmıştı.

Bir dönem İYİ Parti'de görev alan ve İYİ Parti Toplumsal Politikalar Başkanı olarak partinin Genel İdare Kurulu'nda yer alan Ece Güner, parti yönetiminin 2024'teki yerel seçimlere kendi adaylarıyla girme kararına karşı çıkarak partisinden istifa etmişti. Güner, Temmuz 2024'te ise İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanlığına getirilmişti. Güner, "Başkan Danışmanı” olarak görevlendirildiğini açıklamıştı.

Ece Güner, 13 Temmuz gece saatlerinde Bodrum'da gözaltına alınmıştı.