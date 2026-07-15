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Beşiktaş, uzun süredir transfer görüşmelerini sürdürdüğü Belçikalı yıldız Leandro Trossard'ın transferini resmen tamamladı.

Siyah-beyazlı kulüp, Belçikalı yıldızın transferi konusunda hem Arsenal hem de oyuncuyla anlaşmaya varıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

18 MİLYON EURO BONSERVİS ÖDENECEK

KAP'a yapılan açıklamaya göre Beşiktaş, Leandro Trossard'ın bonservisi için Arsenal'e toplam 18 milyon Euro ödeyecek.

Söz konusu bedelin, 6 eşit taksit halinde 3 yıl içinde İngiliz kulübüne ödeneceği belirtildi.

3+1 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI

Beşiktaş, 30 yaşındaki Belçikalı futbolcuyla 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Yapılan anlaşmaya göre Trossard, siyah-beyazlı kulüpte forma giyeceği her sezon için 6 milyon 500 bin Euro garanti ücret kazanacak.