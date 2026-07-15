Beşiktaş, uzun süredir transfer görüşmelerini sürdürdüğü Belçikalı yıldız Leandro Trossard'ın transferini resmen tamamladı.

Beşiktaş Trossard'a kavuştu: Belçikalı yıldız İstanbul'a geldiBeşiktaş Trossard'a kavuştu: Belçikalı yıldız İstanbul'a geldiSpor

Siyah-beyazlı kulüp, Belçikalı yıldızın transferi konusunda hem Arsenal hem de oyuncuyla anlaşmaya varıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Beşiktaş Trossard'ı KAP'a bildirdi: Bonservisi ve maaşı resmen açıklandı - Resim : 2

18 MİLYON EURO BONSERVİS ÖDENECEK

KAP'a yapılan açıklamaya göre Beşiktaş, Leandro Trossard'ın bonservisi için Arsenal'e toplam 18 milyon Euro ödeyecek.

Söz konusu bedelin, 6 eşit taksit halinde 3 yıl içinde İngiliz kulübüne ödeneceği belirtildi.

Beşiktaş Trossard'ı KAP'a bildirdi: Bonservisi ve maaşı resmen açıklandı - Resim : 3

3+1 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI

Beşiktaş, 30 yaşındaki Belçikalı futbolcuyla 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Yapılan anlaşmaya göre Trossard, siyah-beyazlı kulüpte forma giyeceği her sezon için 6 milyon 500 bin Euro garanti ücret kazanacak.