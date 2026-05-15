Adana'nın Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde, 6 Şubat depremlerinde yıkılan Sami Bey Apartmanı'nda 40 kişi hayatını kaybetti 2 kişi ise yaralandı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, binanın müteahhidi ve teknik uygulama sorumlusu Abdullah Aybaba ile kamu görevlilerinin de aralarında olduğu 4 sanık hakkında, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.

YURTDIŞINA KAÇMIŞTI

Yargılama süreci boyunca, sanık Abdullah Aybaba'nın depremden bir gün sonra İstanbul Havalimanı'ndan yurtdışına çıktığı fakat daha sonra yurda dönmediği belirlendi.

TAYLAND’DA YAKALANDI

Hakkında kırmızı bülten çıkarılan Abdullah Aybaba, İnterpol-Europol Daire Başkanlığı'nın takip ve çalışmaları sonucu Tayland polisi tarafından 24 Nisan tarihinde gözaltına alınmasından sonra resmi işlemlerin tamamlanmasıyla sınır dışı edilerek bugün Türkiye'ye getirildi.

SANIK AYBABA TUTUKLANDI

Öte yandan İstanbul Havalimanı'na getirilen sanık Aybaba, SEGBİS aracılığıyla Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ne bağlandı; akabinde tutuklanmasına karar verildi.