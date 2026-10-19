Kaynak: Haber Merkezi

Hatay’ın Hassa ilçesinde deprem sonrasında daha sık görülmeye başlayan salyangozlar, Bintaş Mahallesi’nde yaklaşık 8 evi ve sebze bahçelerini istila etti. İlaç, tuz ve kükürt kullanarak soruna çözüm arayan mahalle sakinleri, sonuç alamayınca yetkililerden yardım talep etti.

Bintaş Mahallesi’nde yaşayan vatandaşlar, depremin ardından sayıları arttığı belirtilen salyangozlarla mücadele etmeyi sürdürüyor. Evlerin içine kadar giren ve bahçelerdeki sebzelere zarar veren salyangozları uzaklaştırmak isteyen mahalle sakinleri, farklı yöntemler denemelerine rağmen istilanın önüne geçemiyor. Kullanılan ilaçların etkisinin yalnızca bir gün sürdüğünü belirten Ahmet Çalışır, bahçelerinde yetiştirdikleri sebzeleri tüketmekte zorlandıklarını ifade etti.

SALYANGOZ İSTİLASINA ÇÖZÜM ARIYORLAR

Salyangozların yaklaşık 8 evi etkilediği mahallede yaşayan vatandaşlar, ilaç ve tuzun yanı sıra kükürt kullanarak da mücadele etmeye çalışıyor. Ancak bu uygulamalara rağmen salyangozların kısa süre içinde yeniden ortaya çıkması, mahalle sakinlerinin yaşadığı sorunu sürdürüyor.

Yaşadıkları sıkıntıyı anlatan Ahmet Çalışır, salyangozların hem evlerini hem de bahçelerini etkilediğini belirterek şunları söyledi:

“Bu salyangozlar bizi oldukça mağdur ediyor. Ektiğimiz sebzeleri yiyemiyoruz çünkü bahçelerimizi tamamen kaplıyorlar. Hatta evlerimizin içine kadar giriyorlar. İlaç, tuz ve kükürt kullanarak mücadele ettik ama hiçbirinden sonuç alamadık. Bu durumdan gerçekten çok rahatsızız.

İlacı bahçenin her tarafına uyguluyorum. İlk başta ortadan kayboluyorlar ancak ertesi gün yeniden ortaya çıkıyorlar. İlacın etkisi bir günle sınırlı kalıyor, ardından aynı sorun tekrar yaşanıyor. Depremden bu yana bu durumla uğraşıyoruz. Marulları salladığımızda üzerlerinden çok sayıda salyangoz dökülüyor. Bu nedenle sebzeler yenemeyecek hale geliyor. Yetkililer bu soruna bir çözüm bulursa çok memnun oluruz, kendilerine minnettar kalırız.”