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Kaynak: İHA

Denizli’nin Baklan ilçesinde arıcılık kayıtlarını güncellemek, veri tabanını oluşturmak ve yetiştiricilerin desteklerden faydalanmasını sağlamak amacıyla saha taraması gerçekleştirildi. Baklan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik ekiplerinin kovan sayımı ve genel durum incelemeleri esnasında bir işletmede sıra dışı bir durumla karşılaşıldı.

İncelenen bir kovanda, arıların çerçevenin iç bölümüne müdahalesiz biçimde ördüğü kalp figürlü doğal bal peteği belirlendi. Doğal süreçle oluşan estetik petek görünümüyle ilgi çekerken, görevliler kovan kimliklendirme ve sayım süreçlerinin ardından sahadaki denetim faaliyetlerini sürdürdü.