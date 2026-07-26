Bursa’nın Mudanya sahilinden denize açılan, akıntı ve rüzgarın da etkisiyle kıyıya dönemeyen adı bilinmeyen genç, BUDO İskelesi manevra sahasında görevli Davut A. tarafından fark edildi. Genci sakinleştiren görevli, durumu, Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi.

Denizde sürüklenen genci Sahil Güvenlik kurtardı - Resim : 1

GENCİ SAHİL GÜVENLİK KURTARDI!

Yapılan ihbar üzerine bölgeye ulaşan Sahil Güvenlik botu, genci ve sürüklenen botu güvenle kıyıya çıkardı.

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İlçede, saat 16.00'daki Mudanya-Kabataş BUDO seferi ise kurtarma çalışmaları tamamlandıktan sonra rötarlı olarak gerçekleştirildi.