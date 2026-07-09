Yeniçağ Gazetesi
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Dev kayalıkların arasında macera başladı

Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde 47’nci Uluslararası Kültür ve Doğa Sporları Şenliği başladı. Karanlık Kanyon’da bot safarisi düzenlendi.

Kaynak: DHA
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Dev kayalıkların arasında macera başladı - Resim: 1

Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde bu yıl 47’ncisi düzenlenen Uluslararası Kültür ve Doğa Sporları Şenliği başladı. Şenlik kapsamında Karanlık Kanyon’da bot safarisi gerçekleştirildi.

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Dev kayalıkların arasında macera başladı - Resim: 2

Erzincan’ın tarihi ve doğasıyla dikkat çeken Kemaliye ilçesi, 47’nci Uluslararası Kültür ve Doğa Sporları Şenliğine ev sahipliği yapıyor.

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Dev kayalıkların arasında macera başladı - Resim: 3

Kemaliye’de üç gün sürecek olan organizasyonda, doğa sporları meraklıları ağırlanacak. Şenlik kapsamında dünyanın 2’nci büyük kanyonu olan Karanlık Kanyon'da bot safarisi gerçekleştirildi.

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Dev kayalıkların arasında macera başladı - Resim: 4

Kaymakam Emirhan Arıkan ile Belediye Başkanı Erdem Atmaca'nın kurduğu takımlar, safaride birbirleriyle yarıştı. Fırat Nehri'nde gerçekleşen safari sonrası konuşan Kemaliye Kaymakamı Emirhan Arıkan, 47’ncisi organize edilen şenlik kapsamında kurdukları takımla safari yaptıklarını söyledi.

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Dev kayalıkların arasında macera başladı - Resim: 5

Kemaliye Belediye Başkanı Erdem Atmaca ise şenliklerin katılımın ve heyecanın çok iyi olduğunu söyledi.

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Dev kayalıkların arasında macera başladı - Resim: 6
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Dev kayalıkların arasında macera başladı - Resim: 7
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