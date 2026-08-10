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Kaynak: Haber Merkezi

Türkiye Kürek Federasyonu ile Samsun Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde düzenlenecek Deniz Küreği Endurance ve Beach Sprint Türkiye Şampiyonası, yarın Samsun'da başlayacak.

Organizasyonda Türkiye'nin dört bir yanından gelen 42 kulüpten toplam 537 sporcu madalya mücadelesi verecek.

YOĞUN KATILIM DİKKAT ÇEKTİ

Türkiye Kürek Federasyonu Genel Sekreteri Uğur Kılıç, şampiyonaya gösterilen ilgiden memnun olduklarını belirtti.

Kılıç, "Samsun olunca 42 kulüp direkt buraya geldi. Belediyemiz bu konuda bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı." ifadelerini kullandı.

ŞAMPİYONA 16 AĞUSTOS'TA SONA ERECEK

Türkiye'nin en önemli deniz küreği organizasyonlarından biri olan şampiyona, farklı kategorilerde yapılacak yarışların ardından 16 Ağustos'ta tamamlanacak.