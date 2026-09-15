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Komedyen Deniz Göktaş, yaklaşık iki buçuk aydır Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde “kuyu tipi” olarak bilinen cezaevinde tutuluyor. 74 gündür tek kişilik hücrede kaldığı belirtilen Göktaş'ın ilk duruşması için gözler 28 Eylül'e çevrildi.

Bir süredir dışarıya haber göndermediği belirtilen Göktaş'ın sağlık durumu ve cezaevindeki koşulları da merak konusu oldu. Haberde, komedyenin tek kişilik hücresinde kendi halinde vakit geçirdiği aktarıldı.

HÜCRE KOMŞULARI DİKKAT ÇEKTİ

Göktaş'ın cezaevinde kaldığı bölümdeki isimlerin de dikkat çekici olduğu belirtildi.

12 Punto'nun Haberine göre Göktaş'ın bir yanındaki hücrede gazeteci Cem Küçük, diğer yanındaki hücrede ise şarkıcı Haluk Levent bulunuyor. Yakındaki bir başka hücrede de Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın kaldığı aktarıldı.

ARALARINDA İLETİŞİM OLMADIĞI BELİRTİLDİ

Göktaş'ın komşu hücrelerde bulunan isimlerle herhangi bir iletişim kurmadığı ifade edildi. Cezaevlerinde zaman zaman kullanılan hücreden hücreye yüksek sesle konuşma yöntemine de başvurmadığı belirtildi.

Ancak hücreler arasında yüksek sesle gerçekleştirilen konuşmaların çevredeki diğer tutuklu ve hükümlüler gibi Göktaş tarafından da duyulabildiği aktarıldı.

İLK DURUŞMASI 28 EYLÜL'DE

Yaklaşık iki buçuk aydır cezaevinde bulunan Deniz Göktaş'ın 28 Eylül'de ilk kez hakim karşısına çıkacağı belirtildi.