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Göktaş hakkında YouTube’da yayımlanan “Ölü Deniz” adlı gösterisindeki sözleri nedeniyle üç ayrı suçlama yöneltilmişti. “Cumhurbaşkanına hakaret”, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” ve “suçu ve suçluyu övme” suçlarından 2 yıl 2 aydan 9 yıl 8 aya kadar hapis cezası isteniyor.

İsmail Saymaz’ın Sözcü’deki yazısına göre Göktaş’ın 2019 yılında çektiği “Tatilin İlk Günü” adlı kısa film, davada delil olarak sunulacak.

Kısa filmin Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan 12 bin lira destek aldığı belirtildi. Göktaş’ın avukatı Metin Sinan Aslan’ın filmi, müvekkilinin haşema esprisini dini aşağılama kastıyla yapmadığını göstermek amacıyla mahkemeye sunacağı aktarıldı.

Saymaz’ın aktardığına göre filmde bir adam sahilde kumdan heykel yapıyor. Bir çocuk heykeli bozunca adam çocuğu dövüyor.

Bunun üzerine senaryoda “Duyarlı kadın” olarak tanımlanan haşemalı bir kadın olaya müdahale ederek çocuğa şiddet uygulanmasına tepki gösteriyor.

Kadının müdahalesi sonrasında adam, kadının kıyafetlerine de gönderme yaparak tepki gösteriyor. Tartışma büyürken kadın ağlayarak karşılık veriyor. Adam ise “Mahvettiniz ülkeyi. Bari tatilde rahat bırakın!” diyerek üste çıkıyor.

GÖKTAŞ HAKKINDA ÜÇ AYRI SUÇLAMA BULUNUYOR

Hazırlanan iddianamede Göktaş’ın “dalgıç”, “oruç tutan canlı bomba” ve “Kuran’ı Kerim” şakalarının İslam dinini aşağılamaya yönelik olduğu öne sürüldü.

İddianamede özellikle “oruç tutan canlı bomba” sözleriyle ilgili değerlendirmelere yer verildi. Savcılık, söz konusu ifadelerin oruç tutan kişilerin canlı bomba olmaya müsait olduğu ve bir canlı bombanın oruç tutması halinde nerede patlayacağının belli olmayacağı yönünde bir anlatım içerdiğini değerlendirdi.

Göktaş’ın avukatının mahkemeye sunacağı 2019 tarihli kısa filmin, savunmada bu ifadelerin dini aşağılama kastıyla kullanılmadığını ortaya koymak amacıyla kullanılacağı belirtildi. Davanın hukuki süreci devam ediyor.