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Komedyen Deniz Göktaş'ın 24 Haziran 2026'da YouTube üzerinden yayımlanan ve milyonlarca izlenmeye ulaşan "Ölü Deniz" adlı stand-up gösterisinin ardından hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı. Yurt dışı tatilini tamamlayıp hakkındaki süreci bilerek 2 Temmuz'da Türkiye'ye dönen komedyen, İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınmış ve emniyetteki ters kelepçeli görüntüleri basına servis edildikten sonra "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" iddialarıyla mahkemece tutuklanmıştı.

GÖKTAŞ DESTEĞİ İMAMI YAKTI

Bu görüntülerin ardından Göktaş ailesiyle iletişime geçen İmam Yusuf Kılıç, kamuoyuna da yansıyan açıklamasında sürece tepki göstererek, "Başka konuları kapatmak için dini kullanmak istiyorlar. Bu hukuksuz ortamı kaldırmamız lazım. Bir imam olarak yanındayım Deniz kardeşim" ifadelerini kullanmıştı.

Birgün'de yer alan habere göre, söz konusu mesaj üzerine Diyanet tarafından hakkında işlem başlatılan Kılıç, 27 Ağustos 2026 tarihinde savunma vermek üzere Ankara'ya çağrıldı.

DAHA ÖNCE DE SORUŞTURMA AÇILMIŞTI

İmam Kılıç, daha önce 2023 yılında da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İzmir mitingine cami cemaatini götürme talebini reddetmiş ve bu durumu çektiği videolarla kamuoyuna duyurmuştu. Bu eylemi nedeniyle iki ayrı disiplin soruşturması geçiren Kılıç, kademe ilerlemesinin durdurulması ve kınama cezaları alarak İzmir dışına sürgün edilmişti.