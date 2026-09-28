Kaynak: Haber Merkezi

Komedyen Deniz Göktaş, yaklaşık üç yıldır turnesini yaptığı ‘Ölü Deniz’ adlı stand-up gösterisini 24 Haziran’da YouTube’a yükledikten sonra ‘cumhurbaşkanına hakaret’ ve ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçlamalarıyla 3 Temmuz’da tutuklanmıştı.

Komedyen Deniz Göktaş'ın savunması başladı. Göktaş 4 cümle ile aylardır hapiste olduğunu belirtirken; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile adliyede gerçekleşen görüşmesi için ise, "Polis beni zorla Kılıçdaroğlu ile görüştürdü" dedi.

Deniz Göktaş için savcılık tahliye talebinde bulundu.

Deniz Göktaş'ın savunmasından:

"ALKIŞTAN BAŞKA TEK BİR TEPKİ ALMADIM"

"3 Temmuzdan beri kuyu tipi bir cezaevinde güneş görmeden, diğer tutukluların aksine sadece haftada 1 telefonla görüşerek başka hiçbir insan temasım olmadan hücredeyim.

Harbiye'de kurduğum 4 cümle ile suçlanıyorum ve kurduğum cümle başına tam 22 gündür hücredeyim.

Yazan çizen insanlara bir otosansür sebebi olduysam tek endişem budur.

Lütfen öyle olmasın bilin ki sözlerimiz tahminimizden çok daha etkilidir.

Suçlandığım toplam 4 cümle var. Ben bu cümleleri Harbiye’de beş bin kişiye ondan önce de 197 kez Türkiye’nin her yerinde 100 binden fazla seyirciye söyledim. Hepsinde de kahkahadan ve alkıştan başka tek bir tepki almadım.

"POLİSLER 'DENİZ SEN SALAK MISIN, NİYE TÜRKİYE'YE DÖNDÜN?' DEDİ"

Ben yurt dışına taşınan arkadaşlarımı ülkeye dönmeye ikna etmeye çalışan biriyim ama benim hakkımda yurt dışına kaçtı diye haber yaptılar. Ben beyin göçünü engellemeye çalıştıkça Türkiye bana engel oluyor. Bütün polis memurları, 'Deniz sen salak mısın, niye Türkiye döndün?' dedi.

Ben görüntü alınacağını anladım. Buna rızam olmadığımı söyledim. Bana ters kelepçe yaptılar. Başımı kaldırıp güldüm. Buradan emniyet teşkilatını beni yakaladıkları için tebrik ediyorum.

"KILIÇDAROĞLU İLE GÖRÜŞMEK İSTEMEDİĞİMİ SÖYLEDİM"

3 defa sert şekilde Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmek istemediğimi söyledim. Bir polis beni zorla görüştürdü. Kendisiyle de sert konuştum. Benim üzerimden reklam yapmasını istemedim. Ben neden Kılıçdaroğlu ile zorla görüştürüldüğümü bilmiyorum.

'Utangaç bir diktatör' tanımlaması cumhurbaşkanına hakaret sayılmış.

Diktatör ifadesi hakaret değil siyasi bir nitelemedir. Başka bir komedyen demokrat diyebilir ve benim şakamdan daha da komik olabilir."

"ŞAKA VE ELEŞTİRİ KALDIRAMAYAN KIRILGAN YÖNETİCİLER"

Ülkedeki eski politik komedyenleri hatırlatan Göktaş, "Hakaretin sınırlarını belirleyen yasalar değişmedi, şu an aynı. Ama o zamana göre yumuşak bulunabilecek bir politik mizahtan dolayı bir komedyen hücrede hapis yatıyor. Yani yasalar değişmedi. Değişen ne? Şaka kaldıramayan, eleştiri kaldıramayan kırılgan yöneticiler. Şu an geldiğimiz noktada böyle bir durum var" dedi.

Göktaş, yaklaşık 3 ay sonra ilk kez bugün hakim karşısına çıktı. Savunmasının ardından mahkeme Göktaş’ın tutukluluk durumunu değerlendirecek.

‘Ölü Deniz’ 8 Temmuz’da Türkiye’de erişime engellenmişti. Gösteriden kesitlerin yer aldığı X paylaşımları da erişime engellendi.

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