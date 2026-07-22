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Komedyen Deniz Göktaş, yaklaşık 14 milyon kişi tarafından izlenen “Ölü Deniz” isimli stand-up gösterisi nedeniyle tutuklandı. Göktaş, mizah yaptığı için 19 gündür Çorlu’daki kuyu tipi cezaevinde tutuklu bulunurken Göktaş’ı ölümle tehdit eden İhsan Şenocak hakkındaki yargı kararı tepkilere yol açtı.

DENİZ GÖKTAŞ’I ÖLÜMLE TEHDİT ETMİŞTİ!

İhsan Şenocak, Göktaş’ı stand-up gösterisi nedeniyle tehdit etmiş ve “Sanatın arkasına saklanarak Allah’ın kitabına hakaret eden o KÜFÜR YOBAZInın küfür yobazının küfürnamesini pazarladığı salonda, canı pahasına da olsa Kur’an’ı müdafaa için bir adam sahneye çıksaydı bir daha kimse Kur’an’a sövmeye cesaret edemezdi. O BİR ADAM olmaya talibim; muvaffat eyle ya Rabbi!” ifadelerini kullanmıştı.

DENİZ GÖKTAŞ’IN AVUKATLARI ŞİKAYETÇİ OLDU!

BirGün'den Timur Soykan'ın aktardığına göre, Deniz Göktaş’ın avukatları, söz konusu paylaşımı nedeniyle İhsan Şenocak hakkında ‘Ölümle Tehdit’ suçundan şikayetçi oldu. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na 13 Temmuz 2026’da verilen dilekçede avukatlar, paylaşımdaki ölüm tehdidinin çok açık olduğunu belirtti.

Verilen dilekçede, “Şüphelinin müvekkilin sanatını icra ettiği salonda ölümü ve öldürmeyi göze alan bir eylem yapacağını, fiziki müdahalede bulunacağını açıkça ifade etmesi, Deniz Göktaş’ın vücut dokunulmazlığına ve yaşam hakkına yönelik ağır bir saldırı gerçekleştireceğini göstermektedir” ifadelerine yer verildi.

ÜNLÜ KOMEDYENE HAKARETLER YAĞDIRDI!

Avukatlar İhsan Şenocak’ın Deniz Göktaş’ı ölümle tehdit ettikten sonra iki paylaşımını da dilekçeye ekledi. Şenocak, söz konusu paylaşımlarında şu ifadeleri kullanmıştı:

“Küfretmekten başka bir mahareti olmayan DEYYUSLAR GÜRUHUNUN özgürlükten anladığı, ALLAH TEALA’NIN KİTABI’NA sövme hürriyetidir. En cesurları (!) ise adını ve suratını gizleyip de söven kilise çocukları…Fikri olana fikirle, DOMUZ gibi yazana ise layık olduğu şekilde muamele ederiz.”

“Kur’an’a sövene müsamaha hoşgörü değil ihanettir. Kur’an, Allah’la ayetleriyle ve Rasulüyle alay etmenin ‘küfür’ olduğunu beyan ederken ‘Biz Kur’an Müslümanıyız’ diye kıyamet koparanlar, hadisleri inkar edenler niçin Allah’ın kitabına hakaret eden ‘küfür domuzu’nu telin etmedi?”

“MÜVEKKİLİMİZİ BİR MEFRET OBJESİ HALİNE GETİRMEK İSTEMİŞTİR”

Avukatlar söz konusu paylaşımlarda, İhsan Şenocak’ın zincirleme şekilde hakaret ve tehditte bulunduğunu aktararak “Şüphelinin ileri sürdüğü gibi Deniz Göktaş gösterisinin hiçbir yerinde hiçbir inanca, inanışa, dine veya bir başka gruba yönelik kaba, incitici veya hakaretimiz ifadelerde bulunmamıştır. Ancak şüphelinin paylaşımlarından etkilenen toplumun çeşitli kesimlerinden tehdit ve hakaretler almaya devam etmiştir. Şüpheli yapmış olduğu paylaşımlarla, toplumun bir kısmını müvekkilimiz aleyhine kışkırtmış ve müvekkilimizi toplumda adeta bir nefret objesi haline getirmek istemiştir…” ifadelerine yer verdi.

SAVCILIK DAVA AÇMADI!

13 Temmuz 2026 tarihinde dilekçenin sunulduğu İstanbul Anadolu Savcılığı sadece 4 gün sonra 17 Temmuz 2026’da İhsan Şenocak hakkında dava açılmasına gerek olmadığına hükmetti. Şenocak’ın ifadesi bile alınmazken savcılık, “Bahse konu paylaşımların eleştiri ve kaba söz mahiyetinde olduğu, kaldı ki söz konusu paylaşımların duraksanmayacak şekilde müştekiye yönelik olduğunun anlaşılamadığı gibi bu yönde başkaca somut bir delilin bulunmadığı, hakaret suçunun yasal unsurları itibariyle oluşmayacağına…” ifadelerine yer verdi.

Savcılık, Şenocak hakkında dava açılmamasının gerekçesini ise şu ifadelerle açıkladı:

“Tehdit suçunun oluşabilmesi için sarf edilen sözlerin müştekinin iç huzurunu bozacak, irade özgürlüğünü baskı altına alacak ve objektif olarak ciddiyet ile korkutuculuk içerecek nitelikte olması gerekir. Somut olayda ise paylaşımların bu nitelikte olmadığı anlaşıldığından tehdit suçunun da yasal unsurları itibarıyla oluşmayacağı anlaşılmış, kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar verilmiştir.”