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Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nin (ODTÜ) 70'inci yıl mezuniyet töreninde, Rektör Ahmet Yozgatlıgil konuştuğu sırada öğrenciler protesto eylemi gerçekleştirdi. Öğrenciler Yozgatlıgil'in konuşması esnasında sandalyelerini kaldırdı ve sırtlarını sahneye doğru döndü. Yozgatlıgil, tribünlerde mezuniyeti takip eden öğrenciler ve aileler tarafından yuhalandı.

ATHENA GÖKHAN DA PROTESTO EDİLDİ!

Bu sırada, törenden önce Rektör Yozgatlıgil ile fotoğraf çektiren Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz’a da, öğrenciler tarafından tepki gösterildi. Önce yaşananları anlamakta zorlanan Özoğuz, kardeşi Hakan Özoğuz'a dönerek ne olduğunu sordu.

DENİZ GÖKTAŞ SÖZLERİ İÇİN AÇIKLAMA YAPTI!

Daha sonra, törende sahne alan Athena grubu, ODTÜ mezuniyet törenlerinde konser veren ilk sanatçı grubu oldu. Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, "Ölü Deniz" isimli stand up gösterisi nedeniyle tutuklanan komedyen Deniz Göktaş hakkındaki tepki çeken sözleri hakkında da açıklamada bulundu.

Özoğuz, "Deniz Göktaş buradan mezunmuş. Atatürk hakkında dediklerine sinirlendim, arkadaşlarım devamını da dinle dedi. Kimse esprisi yüzünden tutuklanmamalı" ifadelerini kullandı.

ÖZOĞUZ DENİZ GÖKTAŞ HAKKINDA NE DEMİŞTİ?

Gökhan, Deniz Göktaş’ın gözaltına alınması hakkında yaptığı açıklamada, ilk olarak “Çünkü mizah yaparken kendini Amerika’da sanıp yalan yanlış şeyler uydurup üst değerlere densizlik yapmayacaksın. Burası Türkiye, Ata’ya şantiye halinde bırakıp gitti, zavallı terbiyesizliğini mizah zanneden kımıl zararlısına ve buna gülen insanlara da asla saygım olmayacaktır” demişti.

Özoğuz, daha sonra olayı anlamadığını söylemiş ve "gözaltına alınacak bir şey ne yapmış onu bile bilmiyorum" ifadelerini kullanmıştı.