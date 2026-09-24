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Kaynak: Haber Merkezi

3 Temmuz'dan bu yana tutuklu bulunan komedyen Deniz Göktaş, 28 Eylül'de hakim karşısına çıkacak. Göktaş hakkındaki iddianamede “Cumhurbaşkanına hakaret”, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” ve “suçu ve suçluyu övme” suçlamaları yer alıyor.

LAİKLİK MECLİSİ'NDEN ÇAĞRI

Laiklik Meclisi, Göktaş'ın duruşması öncesinde sosyal medya hesabından bir çağrı yayımladı. Açıklamada, Göktaş'ın yanında oldukları belirtilerek vatandaşlara duruşmaya katılım çağrısı yapıldı.

Göktaş'ın ilk duruşması 28 Eylül Pazartesi günü saat 10.00'da İstanbul 14. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Güncel haber kaynakları da duruşma tarihi ve mahkemeyi bu şekilde aktarıyor.

Laiklik Meclisi açıklamasını, “Deniz Göktaş serbest bırakılsın” çağrısıyla tamamladı.