Kaynak: Haber Merkezi

Ahbap Derneği ve Haluk Levent hakkında açılan soruşturma ve yapılan tutuklamalar, ortaya çıkan para trafikleri ve birçok iddia sanat dünyasında yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Deprem ve orman yangınları zamanı Ahbap Derneği’ne destek veren ünlüler ve gazeteciler sosyal medya platformlarında tepki görmeye başladı.

'NEVŞİN MENGÜ HALUK LEVENT HAKKINDA BENİ KONUŞTURMADI'

Eski manken Deniz Akkaya, Haluk Levent hakkındaki gerçeklerin tüm gazeteciler tarafından bilinmesine rağmen gizlendiğini öne sürdü. Yerel seçimler öncesinde gazeteci Nevşin Mengü’nün programına bağlandığını belirten Akkaya, şu iddialarda bulundu:

"Bütün gazeteciler ‘Vay bilmiyorduk, bizi ayakta uyutmuş’ diyor ama aslında hepsi bunu biliyordu. İnsanları ayakta uyutan çok büyük bir sistem var. Henüz belediye seçimleri yapılmamışken Nevşin Mengü’ye bağlanmıştım. Ancak Mengü, 'Seçimi etkiler' gerekçesini öne sürerek Haluk Levent hakkında beni konuşturmadı. Bize Haluk Levent ile ilgili ilk ihbar, kendisinin kumar oynadığı kumarhanenin müdüründen gelmişti. Levent'in, insanları nasıl dolandırdığını anlatarak dalga geçtiği söyleniyordu."

'YOLSUZLUK İDDİALARI ARAŞTIRILDI ANCAK SOMUT BİR BELGEYE ULAŞILAMADI'

Deniz Akkaya’nın suçlamalarına gazeteci Nevşin Mengü’den yanıt gecikmedi. İddiaları kesin bir dille yalanlayan Mengü, habercilik refleksleriyle hareket ettiklerini ve belgesiz iddiaları ekrana taşımayı doğru bulmadıklarını belirtti. Kendi yayınında konuya açıklık getiren Mengü, süreci şu sözlerle aktardı:

"O dönem bize de Haluk Levent ile ilgili çeşitli ihbarlar ulaştı. Yolsuzluk iddialarını titizlikle araştırdık ancak somut bir belgeye ulaşamadık. Deniz Hanım ile de o günlerde görüştük; kendisine bu iddiaları belgesiz bir şekilde ekranda konuşamayacağımızı açıkça ifade ettim. İddiaların odağındaki Haluk Levent’i de yanıt hakkını kullanması için yayına davet ettik fakat kendisi gelmedi. Ne var ki Deniz Hanım iddia ettiği gibi engellenmedi; zaten yayınımıza konuk oldu ve istediği konuda uzun uzun konuştu."

Medya ve magazin dünyasında geniş yankı uyandıran bu karşılıklı açıklamaların ardından, gözlerin çevrildiği Haluk Levent cephesinden ise henüz yeni bir yorum gelmedi.